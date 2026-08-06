كلية الزرقاء الجامعية تحصد شهادة ضمان الجودة الأردنية

وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن حصول الكلية على الشهادة يمثل ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة وكلياتها للارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري، مشيرا إلى أن الجامعة ماضية في دعم مسيرة الجودة والتحسين المستمر بما ينسجم مع رؤيتها ورسالتها في تقديم تعليم تطبيقي نوعي يلبي احتياجات سوق العمل.
-
أخبار متعلقة
-
التربية تنفي تأجيل العام الدراسي وهذا موعد دوام المدارس
-
سياحة عجلون تطلق رحلات برنامج "أردننا جنة" إلى مختلف مناطق المملكة
-
سياحة عجلون تطلق رحلات برنامج "اردننا جنة" الى مختلف مناطق المملكة
-
مخالفات سير على تغيير المسرب والتفاف الإشارات .. وغياب لتخطيط الشوارع لتنبيه السائقين
-
نظافة جسور المشاة وأدراج المدينة ومحطات الباصات .. أهالي عمّان يطالبون بتشديد الرقابة على شركات النظافة
-
إعلان هام من إدارة الترخيص حول الفحص العملي للسواقين
-
الغذاء والدواء تطلق الندوة الصحية الدنماركية–الأردنية لتعزيز الخبرات
-
"العقبة الاقتصادية" و"السفارة الأميركية" يبحثان تعزيز التعاون واستقطاب الاستثمارات