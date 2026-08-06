كلية الزرقاء الجامعية تحصد شهادة ضمان الجودة الأردنية

الوكيل الإخباري- حصلت كلية الزرقاء الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية على شهادة ضمان الجودة الأردنية على مستوى الكلية، في إنجاز يعكس جهودها والتزامها بتطبيق معايير الجودة والتميز الأكاديمي والإداري، وتعزيز بيئة التعليم والتعلم وفق أفضل الممارسات.

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