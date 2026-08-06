الخميس 2026-08-06 12:32 م

كلية الزرقاء الجامعية تحصد شهادة ضمان الجودة الأردنية

كلية الزرقاء الجامعية تحصد شهادة ضمان الجودة الأردنية
كلية الزرقاء الجامعية تحصد شهادة ضمان الجودة الأردنية
 
الخميس، 06-08-2026 11:22 ص

الوكيل الإخباري-    حصلت كلية الزرقاء الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية على شهادة ضمان الجودة الأردنية على مستوى الكلية، في إنجاز يعكس جهودها والتزامها بتطبيق معايير الجودة والتميز الأكاديمي والإداري، وتعزيز بيئة التعليم والتعلم وفق أفضل الممارسات.

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وأكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن حصول الكلية على الشهادة يمثل ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة وكلياتها للارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري، مشيرا إلى أن الجامعة ماضية في دعم مسيرة الجودة والتحسين المستمر بما ينسجم مع رؤيتها ورسالتها في تقديم تعليم تطبيقي نوعي يلبي احتياجات سوق العمل.

 
 


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