كلية الطب بجامعة اليرموك تنظم فعالية "الشباب للصحة"

وحضر الفعالية وزير الشباب الدكتور رائد العدوان وكل من العين الدكتورة سهاد الجندي، وأعضاء مجلس النواب الدكتور مؤيد علاونة، وطارق بني هاني، والدكتور عبد الناصر خصاونة.
وأكد العدوان، أهمية المبادرات الطلابية التطوعية القائمة على جهود شبابية مفعمة بالتجديد والتطوير، مشيدًا بحرص جامعة اليرموك على تنظيم المبادرات التطوعية التي تزرع الوعي، وتحمي الصحة، وتبني الإنسان، مبينًا أن هذه المبادرة حين تتجاوز حدود القاعة الدراسية تصبح مشروع وعي، معربًا عن فخر الوزارة واعتزازها بالشباب المتطوع في مختلف المجالات.
وأشاد العدوان بالدور الذي يقوم به طلبة كليات الطب في تعزيز الإنسانية ونشر الوعي الصحي في المجتمع، معتبرًا إياهم الوجه المشرق لجيلٍ يجمع بين العلم والرحمة، وبين المعرفة والإنسانية.
كما أثنى على مبادرة "يوث فور هيلث"، بصفتها تمثل فكرًا شبابيًا ناضجًا يدرك أن الطبيب الحقيقي لا ينتظر المريض في العيادة، بل هو من يذهب إليه في مجتمعه، يثقّفه، ويقيه، ويحميه، داعيًا الطلبة إلى مواصلة عطائهم، ليكونوا نبض الوطن وصوته، وأن يجعلوا من العِلم سبيلا للرحمة، ومن التطوع جسرًا للعطاء، ومن العمل الجماعي طريقًا لنهضة الأردن.
من جهته، أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري إيمان جامعة اليرموك ومنذ تأسيسها بأن الشباب هم القلب النابض للأمة والعقل المبدع القادر على النهوض بالمجتمع علميًا وإنسانيًا.
وأضاف، أن جامعة اليرموك، تفخر بأنها تفتح أبوابها دومًا لكل فكرة مبدعة، ولكل مبادرة تحمل الخير والعلم والعطاء، لأنها جامعة آمنت وتؤمن بطلبتها والشباب، وعليه وضعتهم في قلب رسالتها الأكاديمية والمجتمعية.
وأشار الشرايري إلى أن هذه المبادرات تعتبر مناسبة وطنية ريادية تجسد رؤية قيادتنا الهاشمية الحكيمة، التي ما فتئت تؤكد أن الشباب هم رواد المستقبل وفرسانه، وبهِمّتهم وعزيمتهم يمضي الأردن بثقةٍ في مسيرة البناء والإنجاز، تأكيدًا لاهتمام الدولة الأردنية المتزايد بقطاعي الصحة والشباب، وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تمكين الشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم ليكونوا جزءًا من منظومة التطوير الصحي الوطني.
وتخللت الفعالية جلسة حوارية تحدث فيها عميد كلية الطب في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد القضاة وأدارتها عميد كلية الطب الدكتورة جمانة السليمان، إضافة إلى عرض قصص نجاح لأطباء من حول العالم استطاعوا تحقيق نجاح استثنائي بعيدًا عن المجال الطبي.
وأشار القضاة إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به الطبيب بعيدًا عن المجال الطبي، وقدرة الأطباء على تحقيق النجاح، وصنع تغيير شامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وألقى كل من الطالب أحمد سناجلة والطالب حذيفة مقابلة، مؤسّسا مبادرة "ذا جود دكتور" كلمة تحدثا خلالها عن تأسيس المبادرة، وعن أهدافها وأنشطتها.
وافتتح العدوان على هامش الفعالية، المعرض الطبي التوعوي المتنوع، الذي شارك به طلبة عدد من المبادرات من الكليات الصحية في كل من جامعات الأردنية، العلوم والتكنولوجيا، مؤتة، الهاشمية، إضافة إلى جامعة اليرموك، تخلله عدد من الزوايا التي تناولت موضوعات صحية وطبية مختلفة كأمراض القلب، الجراحة، الفحص المبكر عن سرطان الثدي، الأشعة، الأسنان.
