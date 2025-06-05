كل الأنظار على مسقط .. الأردن يترقب تأهل "النشامى" للمونديال

ويلتقي "النشامى" الخميس، الساعة 7 مساءً بتوقيت الأردن نظيره العُماني، على ستاد مجمع قابوس الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026، والتي قد يتمخض عنها التأهل إلى المونديال في حال فوز النشامى، وخسارة العراق أمام كوريا الجنوبية.
وفي حال تغير النتائج، فإن المنتخب ينتظر الثلاثاء المقبل المباراة الأخيرة أمام نظيره العراقي، على ستاد عمّان الدولي في مدينة الحسين للشباب لحسم التأهل.
وتحظى المباراة باهتمام كبير، حيث يتوقع أن يتزامن موعد المباراة مع اختفاء واضح لمشهد الازدحامات في الشوارع، نتيجة انشغال الجمهور بمتابعة المباراة، خاصة في المقاهي وأماكن الشاشات العامة التي أمر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، بتخصيصها لتوفير حضور مجاني للجماهير المنشغلة بالمباراة.
وأجرى المنتخب مرانه الأخير مساء الأربعاء على ملعب اللقاء، بقيادة المدرب جمال سلامي، حيث ارتكزت التدريبات على بعض الجمل الفنية استعداداً للمواجهة.
يُذكر أن منتخب النشامى يشارك في تصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ16، ثم العراق ثالثاً بـ12، وعُمان 10، فلسطين 6، والكويت سادساً بـ5 نقاط.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الأفرقة أصحاب المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
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