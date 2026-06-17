كل ما تريد معرفته عن نجوم النشامى قبل انطلاق صافرة المباراة الأولى لهم في المونديال

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الوكيل الإخباري- يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم بطولة كأس العالم 2026 بقائمة تضم 26 لاعبا اختارهم المدير الفني جمال السلامي لتمثيل النشامى في أول مشاركة بتاريخ المملكة في الحدث الكروي الأكبر عالميا، بعدما قاد الجيل الحالي الكرة الأردنية إلى أبرز إنجازاتها القارية والدولية خلال الأعوام الأخيرة. اضافة اعلان





وتعكس اختيارات السلامي حرصه على الحفاظ على القوام الأساسي الذي أسهم في ترسيخ حضور المنتخب على الساحة الآسيوية، من خلال مجموعة من اللاعبين الذين خاضوا معا محطات مفصلية في مسيرة النشامى، وراكموا خبرات مهمة في البطولات القارية والتصفيات الدولية، ما منح المنتخب قدرا كبيرا من الانسجام والاستقرار الفني قبل خوض غمار المنافسة العالمية.



وفي الوقت ذاته، لم تغب الأسماء الشابة عن القائمة، إذ ضمت التشكيلة عددا من المواهب الصاعدة التي فرضت نفسها بأدائها خلال الفترة الماضية، إلى جانب لاعبين ينشطون في دوريات عربية وآسيوية وأوروبية مختلفة. وبين خبرة القادة الذين حملوا المنتخب في أصعب المواعيد وطموح الوجوه الجديدة الساعية لترك بصمتها على المسرح العالمي، يعول السلامي على مجموعة متوازنة تجمع بين التجربة والحيوية في المشاركة التاريخية للنشامى في كأس العالم.



يزيد أبو ليلى



حارس مرمى المنتخب الأردني الأول، ولاعب الحسين، يبلغ من العمر 33 عاما. برز في السنوات الأخيرة بوصفه الخيار الأول في حراسة مرمى النشامى، بفضل هدوئه وردة فعله السريعة وقدرته على التعامل مع المباريات ذات الضغط العالي. وتعززت مكانته بشكل كبير خلال كأس آسيا 2023، حيث أدى دورا محوريا في وصول الأردن إلى النهائي، كما أسهم في بلوغ المنتخب نهائي كأس العرب. وعلى مستوى الأندية، كان ضمن الفريق الذي توج بلقب الدوري الأردني للمحترفين عام 2025، وسبق له خوض تجربة احترافية في السعودية مع الجبلين على سبيل الإعارة. وتُقدَّر القيمة السوقية للحارس أبو ليلى بنحو 300 ألف يورو وفق موقع ترانسفير ماركت العالمي.



نور بني عطية



حارس مرمى الفيصلي، ويبلغ من العمر 33 عاما، ويعد من الخيارات الموثوقة في مركز حراسة المرمى للمنتخب الأردني، وبدأ مسيرته مع الجزيرة، قبل انتقاله إلى الفيصلي عام 2019، حيث رسخ حضوره تدريجيا كحارس أساسي للفريق. ولفت الأنظار بعروضه في دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2024-2025، كما حصل على فرصة دولية مهمة في كأس العرب 2025، حين شارك أساسيا أمام مصر، وحافظ على نظافة شباكه في الفوز 3-0 بعد تصديات حاسمة. وتقدّر قيمته السوقية 250 ألف يورو.



عبدالله الفاخوري



حارس مرمى الوحدات، ويبلغ من العمر 26 عاما. عاد إلى حسابات المدير الفني للمنتخب الأردني جمال سلامي بعد فترة صعبة لفريقه، وجاء اختياره ضمن القائمة النهائية لكأس العالم تعبيرا عن تجدد الثقة بقدراته. وبدأ مسيرته الدولية في سن 18 عاما، لكنه لم يحصل إلا على 16 مباراة دولية حتى اليوم، في ظل وجود يزيد أبو ليلى في مركز الحارس الأول. ويتميز بالرشاقة والقدرة على التصدي للكرات، مع حاجته الواضحة للحفاظ على التركيز والهدوء في اللحظات الحاسمة. وتقدّر قيمته السوقية 250 ألف يورو.



محمد أبو حشيش



ظهير أيسر يلعب لنادي الكرمة العراقي، ويبلغ من العمر 31 عاما. وبرز في الأردن مع البقعة والسلط والوحدات، قبل أن يكتسب خبرات خارجية مع العهد اللبناني والزوراء ونفط الوسط في العراق. وسجل هدفه الدولي الأول خلال كأس العرب 2025 في الفوز 3-0 على مصر. ويتميز دفاعيا بالصلابة، إلى جانب سرعته وقدرته على التقدم بفاعلية عبر الجبهة اليسرى. وتقدّر قيمته السوقية 400 ألف يورو.



عبدالله نصيب



مدافع نادي الزوراء العراقي، ويبلغ من العمر 32 عاما، ويعد من العناصر التي لا غنى عنها في دفاع المنتخب الأردني. لعب دورا مهما في وصول النشامى إلى نهائي كأس آسيا 2023، ويشكل ثنائيا قويا مع يزن العرب، خصوصا في طريقة 3-4-3. وبدأ مسيرته مع ذات راس، ثم لعب للرمثا والوحدات، قبل أن يخوض تجربة خارجية ناجحة مع الاتحاد السكندري في مصر. وعاد لاحقا إلى الأردن ليتوج بلقب الدوري مرتين متتاليتين مع الحسين، قبل انتقاله إلى الزوراء. ويعرف بروحه القتالية وقوته في الكرات الهوائية، سواء دفاعيا أو في الكرات الثابتة الهجومية. وتقدّر قيمته السوقية 400 ألف يورو.



حسام أبو الذهب



مدافع الفيصلي، ويبلغ من العمر 26 عاما، وهو من أبناء النادي الذين قضوا مسيرتهم كاملة معه. حصل على فرصته البارزة خلال كأس العرب، حيث قدم مستويات ثابتة في ظل غياب مدافعين أساسيين، وأسهم في وصول الأردن إلى النهائي. ويمتاز بطوله وقوته البدنية، ويتفوق في الالتحامات الهوائية وإبعاد الكرات العالية، ما يمنح الخط الخلفي صلابة إضافية. وكان قريبا من الانتقال إلى السالمية الكويتي بداية الموسم وتدرب مع الفريق، لكن مشكلات التسجيل حالت دون إتمام الصفقة، ليعود إلى الفيصلي. وتقدّر قيمته السوقية 350 ألف يورو.



يزن العرب



مدافع نادي سول الكوري الجنوبي، ويبلغ من العمر 30 عاما، ويعد من ركائز المنتخب الأردني وقادته داخل الملعب. يتمتع بحضور بدني قوي وشخصية قيادية وقدرة واضحة على تنظيم الخط الخلفي، ما جعله واحدا من أبرز الأسماء في كرة القدم الأردنية. وبدأ مسيرته مع الجزيرة ثم الوحدات، قبل أن يخوض تجارب احترافية خارجية، منها سيلانغور الماليزي، ثم العراق وقطر، وصولا إلى سول الكوري. وفي كوريا الجنوبية، أصبح من اللاعبين المحبوبين لدى الجماهير إلى جانب زميله جيسي لينغارد. كما يمتلك مساهمة هجومية مهمة في الكرات الثابتة، وكان هدفه أمام العراق في كأس آسيا 2023 من أبرز لحظات مشوار الأردن التاريخي نحو النهائي. وتقدّر قيمته السوقية مليون يورو.



محمد أبو النادي



تعاقد مؤخرا مع نادي كورفينول هونيدوارا الروماني، ويبلغ من العمر 25 عاما. وُلد في ولاية كانساس الأميركية، قبل أن يختار تمثيل النشامى على المستوى الدولي. تدرج في كرة القدم الأميركية ولعب لفرق عدة أبرزها سبورتينغ كانساس سيتي وسووب بارك رينجرز، كما خاض تجارب احترافية مع القاسم العراقي وسيلانغور الماليزي، حيث شارك في 38 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي وبلغ نهائي كأس ماليزيا. ويعد من العناصر الأساسية في المنتخب الأردني، إذ خاض 15 مباراة دولية وشارك في المباراتين الوديتين أمام سويسرا وكولومبيا استعدادا لكأس العالم 2026، قبل أن يعلن نادي كورفينول هونيدوارا الروماني التعاقد معه بعقد يمتد لموسمين. وتقدّر قيمته السوقية 350 ألف يورو.



سليم عبيد



مدافع الحسين، ويبلغ من العمر 34 عاما، ويمتلك خبرة طويلة في الملاعب الأردنية. خاض 10 مباريات دولية، ولعب لعدة أندية أردنية، من بينها الأهلي والوحدات وشباب الأردن وسحاب، قبل الاستقرار مع الحسين، حيث توج بلقب الدوري الأردني للمحترفين في الموسم الماضي. بدأ كأس العرب الأخيرة لاعبا أساسيا مع المنتخب، لكنه فقد مكانه مع تقدم البطولة. وتقدّر قيمته السوقية 100 ألف يورو.



سعد الروسان



مدافع وقائد نادي الحسين، ويبلغ من العمر 29 عاما. قاد فريقه إلى لقب الدوري الأردني للمحترفين مرتين متتاليتين، ورسخ مكانته بعد دوره المهم في وصول الأردن إلى نهائي كأس العرب 2025. وبدأ مسيرته مع العربي، ثم لعب لمنشية بني حسن والبقعة ومعان، قبل انتقاله إلى الحسين عام 2021، حيث وجد الاستقرار والنجاح. وعلى الصعيد الدولي، سجل في فوز الأردن 3-1 على الكويت في دور المجموعات من كأس العرب. ويعرف بشخصيته الهادئة ومعدل عمله العالي وقيادته داخل الملعب وخارجه. وتقدّر قيمته السوقية 450 ألف يورو.



مهند أبو طه



لاعب نادي القوة الجوية العراقي، ويبلغ من العمر 23 عاما. فرض نفسه كأحد الخيارات الأساسية على الجبهة اليسرى بفضل انضباطه التكتيكي واعتماديته العالية، رغم أن قدمه المفضلة هي اليمنى. ويمتلك تسديدة قوية، تجلت في هدف رائع من ركلة حرة أمام الكويت خلال دور المجموعات من كأس العرب 2025. وتضعه مستوياته ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لخوض تجربة أوروبية مستقبلا. تخرج من أكاديمية الوحدات، ولعب أيضا مع الكرخ العراقي والعروبة السعودي، قبل انتقاله إلى القوة الجوية. وكان قريبا من الانضمام إلى جينت البلجيكي عام 2023، إلا أن الصفقة تعثرت بسبب تأخر الإجراءات الإدارية. وتقدّر قيمته السوقية 550 ألف يورو.



إحسان حداد



قائد المنتخب الأردني ولاعب الحسين، ويبلغ من العمر 32 عاما. يعد أحد أبرز القادة في تاريخ الكرة الأردنية الحديثة، وعاد أخيرا إلى التدريبات بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة. ويمتلك خبرة دولية منذ عام 2015، وسبق له تمثيل أندية الفيصلي والوحدات والرمثا والحسين، إضافة إلى تجربتين ناجحتين في العراق مع القوة الجوية والشرطة. وأسهمت خبراته المتنوعة في صقل شخصيته كلاعب ظهير متكامل ومنضبط، وبرز بشكل لافت قائدا للنشامى خلال كأس آسيا 2023. وتجاوز تأثيره حدود الملعب، إذ حرص الاتحاد الأردني على ضمه إلى معسكرات المنتخب حتى أثناء فترة تعافيه من الإصابة. وتقدّر قيمته السوقية 300 ألف يورو.



أنس بدوي



مدافع الفيصلي، ويبلغ من العمر 28 عاما. جاء استدعاؤه إلى قائمة كأس العالم بصورة مفاجئة بعد إصابة أدهم القريشي وعصام السميري واستبعاد أحمد عساف. ومن المتوقع أن يكون البديل الأول لإحسان حداد في مركز الظهير الأيمن. خاض مباراته الدولية الأولى في أيار الماضي خلال المباراة الودية أمام سويسرا. وبدأ مسيرته مع الجزيرة قبل انتقاله إلى الفيصلي الصيف الماضي، لكن الإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة بعد انضمامه للفريق. وتقدّر قيمته السوقية 200 ألف يورو.



عامر جاموس



لاعب وسط نادي الزوراء العراقي، ويبلغ من العمر 23 عاما. تخرج من نادي الجزيرة قبل انتقاله إلى الوحدات، حيث لفت الأنظار بقدرته على شغل أكثر من مركز في خط الوسط. وانتقل هذا الموسم إلى الزوراء العراقي، ويتميز بانطلاقاته الهجومية وتسديداته من خارج المنطقة. وسجل هدفا مميزا بعيدة المدى أمام تونس في تشرين الثاني الماضي. وتقدّر قيمته السوقية 500 ألف يورو.



نور الروابدة



لاعب وسط نادي سيلانغور الماليزي، ويبلغ من العمر 29 عاما. عاد ليشكل أحد أعمدة المنتخب الأردني بعد تعافيه من إصابة قوية، وكان له دور مهم في انتصارات النشامى خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم. بدأ مسيرته مع الجزيرة إلى جانب محمود مرضي، وكان ضمن الفريق المتوج بكأس الاتحاد الآسيوي عام 2021. وبعد تجربة قصيرة مع الفيصلي، انتقل إلى سيلانغور الماليزي حيث يلعب إلى جانب محمد أبو النادي. سجل ثلاثة أهداف دولية حتى اليوم، ويعد العقل المدبر لخط الوسط بفضل هدوئه وقدرته على التحكم بإيقاع اللعب. وتقدّر قيمته السوقية 500 ألف يورو.



رجائي عايد



لاعب وسط دفاعي في الحسين، ويبلغ من العمر 32 عاما. يعد من أكثر اللاعبين خبرة واحتراما داخل المنتخب الأردني. وبدأ مسيرته مع الوحدات، وخاض تجارب احترافية في تايلاند مع راتشابوري وفي قطر مع المسيمير، قبل انتقاله إلى الحسين عام 2023. يعتمد عايد على الانضباط التكتيكي والتمرير البسيط والفعال، ويشبه أسلوبه إلى حد كبير أسلوب الدولي المصري السابق محمد النني، حيث يفضل الحفاظ على الكرة وتنظيم اللعب بدلا من المغامرات الفردية. وتقدّر قيمته السوقية 325 ألف يورو.



إبراهيم سعادة



لاعب نادي الكرمة العراقي، ويبلغ من العمر 26 عاما. يعد من أبرز لاعبي الوسط الأردنيين في السنوات الأخيرة، وتخرج من الفئات العمرية لنادي الجزيرة. ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري الأردني للمحترفين عام 2023 أثناء لعبه مع الحسين. كما توج بلقب الدوري البحريني مع المحرق، وحقق لقب دوري الدرجة الثانية القطري مع الشمال عام 2024. ويتميز بقدرته على المساهمة دفاعيا وهجوميا، إضافة إلى تسديداته القوية من خارج المنطقة ومجهوده الكبير طوال المباراة. وتقدّر قيمته السوقية 500 ألف يورو.



نزار الرشدان



لاعب وسط نادي قطر القطري، ويبلغ من العمر 27 عاما. يشكل أحد أهم عناصر خط الوسط الأردني بفضل قدرته على الجمع بين الأدوار الدفاعية والمساندة الهجومية. وتدرج في صفوف الحسين قبل الانتقال إلى الفيصلي، ثم خاض تجارب احترافية مع نوروز والزوراء العراقيين، والإمارات الإماراتي، والخالدية البحريني. ولعب خلال مسيرته إلى جانب النجم الإسباني أندريس إنييستا والمهاجم باكو ألكاسير. سجل أربعة أهداف دولية حتى اليوم، أبرزها هدف الفوز القاتل أمام العراق في كأس آسيا 2023. وتقدّر قيمته السوقية 600 ألف يورو.



محمد الداوود



لاعب الوحدات، ويبلغ من العمر 33 عاما. استعاد مكانه في المنتخب الأردني بعد انتقاله إلى الوحدات منتصف موسم 2025-2026 وتقديمه مستويات قوية في الدوري الأردني. وسجل أول أهدافه الدولية في التعادل 2-2 أمام كوستاريكا في آذار الماضي، في عودة لافتة إلى صفوف النشامى. وهو نجل اللاعب الدولي الأردني السابق راتب الداوود، وسبق له تمثيل عدة أندية محلية إلى جانب تجربة احترافية مع الحد البحريني. وتقدّر قيمته السوقية 150 ألف يورو.



محمد أبو زريق



الجناح الهجومي المعروف بلقب "شرارة"، ويلعب حاليا مع الرجاء المغربي، ويبلغ من العمر 28 عاما. يتميز بسرعته ومهاراته الفردية وقدرته على صناعة الفرص وخلق الحلول الهجومية. وبدأ مسيرته مع الرمثا، قبل انتقاله مبكرا إلى السيلية القطري، ثم عاد ليسهم في تتويج الرمثا بلقب الدوري الأردني عام 2021. كما لعب للأهلي طرابلس الليبي والترجي التونسي والوحدات والحسين والشرطة العراقي، قبل الاستقرار مع الرجاء. وتقدّر قيمته السوقية 700 ألف يورو.



علي علوان



مهاجم السيلية القطري، ويبلغ من العمر 26 عاما. يعد أحد أخطر الأسلحة الهجومية للمنتخب الأردني، بعدما توج هدافا لكأس العرب 2025 برصيد ستة أهداف. ويتولى تنفيذ ركلات الجزاء مع المنتخب، وسجل تسعة أهداف خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. ورغم تعرضه لإصابة أخيرا مع ناديه، فإنه عاد في الوقت المناسب للمشاركة في المونديال. ويشكل ثنائيا هجوميا بارزا مع يزن النعيمات، داخل الملعب وخارجه. وتقدّر قيمته السوقية 800 ألف يورو.



موسى التعمري



لاعب ستاد رين الفرنسي، ويبلغ من العمر 29 عاما، ويعد الوجه الأبرز لكرة القدم الأردنية على الساحة الدولية. منذ بداية مسيرته الاحترافية في أوروبا عام 2018، أثبت التعمري قدراته الفنية وسرعته ومهاراته الهجومية في أكثر من دوري. وبلغ ذروة تألقه خلال كأس آسيا 2023 عندما قاد الأردن إلى النهائي التاريخي. ويشغل مركز الجناح الأيمن، حيث يجمع بين السرعة والمراوغة والحسم أمام المرمى. كما لعب دورا أساسيا في التأهل إلى كأس العالم بتسجيله سبعة أهداف خلال التصفيات. وتقدّر قيمته السوقية 10 ملايين يورو.



عودة الفاخوري



مهاجم نادي بيراميدز المصري، ويبلغ من العمر 20 عاما، ويعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأردنية. ولفت الأنظار بعدما أصبح أول لاعب أردني يسجل في دوري أبطال أفريقيا عقب انتقاله إلى بيراميدز الشتاء الماضي. وجاء انتقاله وسط منافسة قوية من الأهلي المصري. بدأ مسيرته مع نادي عمّان، وظهر في برامج تلفزيونية للأطفال خلال سنواته الأولى، قبل أن يفرض نفسه كأحد أبرز المواهب الهجومية. ووقع اختياره من المدرب جمال السلامي بديلا للاعب يزن النعيمات بعد إصابته خلال كأس العرب الأخيرة ليحصل على فرصة الظهور مع المنتخب الأول. وتقدّر قيمته السوقية 350 ألف يورو.



محمود مرضي



لاعب الحسين، ويبلغ من العمر 32 عاما، ويعد من أكثر لاعبي المنتخب خبرة وتنوعا من الناحية التكتيكية. ورغم تقدمه في العمر، ما زال يحتفظ بثقة الأجهزة الفنية بفضل استقراره الفني وقدرته على اللعب في أكثر من مركز. بدأ مسيرته الدولية عام 2015، وبرز بقوة خلال كأس العرب 2021 عندما سجل هدفين وأسهم في مشوار المنتخب. كما يستطيع شغل مركز الجناح أو الظهير المتقدم بحسب احتياجات الفريق. وتقدّر قيمته السوقية 350 ألف يورو.



محمد أبو غوش



ظهير أيسر يبلغ من العمر 20 عاما، ويلعب مع الحسين قادما من شباب الأردن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. سبق له تمثيل المنتخب الأولمبي، وبرز كأحد الأسماء الشابة في مركز الظهير الأيسر، قبل أن يقرر المدير الفني جمال سلامي ضمه إلى قائمة النشامى في كأس العالم 2026 بعد إصابة إبراهيم صبرة واستبعاده من القائمة. وتقدّر قيمته السوقية 300 ألف يورو.



علي عزايزة



مهاجم نادي الشباب السعودي، ويبلغ من العمر 22 عاما. وُلد في ألمانيا، وبرز بقوة خلال كأس آسيا تحت 23 عاما هذا العام. وسجل أربعة أهداف في هذه البطولة رغم خروج الأردن من الدور ربع النهائي أمام اليابان بركلات الترجيح، ما جذب اهتمام عدة أندية في المنطقة. بدأ مسيرته مع الرمثا وأسهم في التتويج بلقب الدوري الأردني عام 2021، ثم انتقل إلى الخالدية البحريني، حيث سجل هدف الفوز في نهائي كأس خالد بن حمد عام 2025. ويتميز بقدرات تهديفية عالية وشخصية واثقة تجعله أحد أبرز مواهب الكرة الأردنية للمستقبل. وتقدّر قيمته السوقية 325 ألف يورو.









