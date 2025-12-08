كل ما تود معرفته عن خدمة العلم.. موعد الالتحاق والإجازات والمحظورات أثناء التدريب

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس شعبة خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، العقيد الركن زياد الخوالدة، عن بدء إجراءات تجنيد الدفعة الأولى من المكلفين لخدمة العلم في الجيش الأردني، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك.

وأوضح أن الفحوصات الطبية للمكلفين ستُجرى في الفترة من 17 إلى 23 كانون الأول الحالي، في مراكز طبية مخصصة في الأقاليم الثلاثة (الشمال، الوسط، الجنوب).



وأضاف العقيد الخوالدة أن إجراءات التجنيد ستنطلق رسميًا في المركز العسكري للتجنيد في خو، حيث ستُنفَّذ من 11 إلى 22 كانون الثاني 2026.



وأشار إلى أن المكلفين سيلتحقون بمراكز التدريب في 31 كانون الثاني 2026، على أن تُفتتح الدورة التدريبية للدفعة الأولى في 1 شباط 2026.



وأوضح الخوالدة أن التعليمات الخاصة بالدخول إلى المعسكرات التدريبية تشمل منع إدخال الهواتف الشخصية، مع توفير إمكانية الاتصال بذوي المكلفين عبر هواتف مركز التدريب العسكري.



وقال إن هذا يضمن التواصل المستمر مع العائلات أثناء فترة التدريب.



وفيما يخص مغادرة المكلفين، أشار الخوالدة إلى أنه سيسمح لهم بالمغادرة بعد انقضاء أول 4 أسابيع من الخدمة، ثم في نهاية كل أسبوع لمدة 48 ساعة، على أن يعودوا للالتحاق بالمركز مساء السبت.



وأكد الخوالدة أن مراكز التدريب ستكون مجهزة بمركز طبي، بالإضافة إلى نظام كاميرات مراقبة لضمان السلامة والأمن.



كما سيتم إصدار بطاقة معالجة طبية من الخدمات الطبية الملكية، لتغطية المستفيد الأول طوال مدة الخدمة.



وأكد الخوالدة أن القوات المسلحة الأردنية مستعدة تمامًا لاستقبال الدفعة الأولى من المكلفين وتنفيذ البرنامج التدريبي وفق أعلى المعايير.



وأضاف أن خدمة العلم تهدف إلى تعزيز المهارات العسكرية والانضباط الوطني بين الشباب، مما يساهم في رفع جاهزية الجيش الأردني.



تستمر القوات المسلحة الأردنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الدورة التدريبية التي تشكل جزءًا من التحديثات المستمرة في برامج خدمة العلم.