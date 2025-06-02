كم بلغت أسعار الأضاحي في الأردن؟

وبين أن هذه الزيادة البالغة نحو 280 ألف رأس تأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين وفرة في المعروض، تضمن توازن الأسعار وتجنب أي نقص أو مضاربات في السوق.
وفيما يخص الأسعار، أشار المجالي، إلى أن أسعار الأضاحي المستوردة ستتراوح بين 200 و225 دينارا للرأس، فيما يتوقع أن تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بين 225 و260 دينارا، وفقا للوزن والسلالة ومستوى العرض والطلب.
-
أخبار متعلقة
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير هيئة تنشيط السياحة
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1563 حادثاً خلال 24 ساعة
-
"الهاشمية" تستحدث 5 تخصصات طبية جديدة
-
الفناطسة يشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف ممثلًا عن العمال الأردنيين
-
أرقام جديدة من الإحصاءات العامة حول معدل البطالة
-
المعهد المالي العسكري يختتم دورة المالية التأسيسية
-
رئيس الوزراء يوعز بالبدء بالمرحلة الثانية من توسعة مستشفى الأميرة إيمان
-
بسبب هذا الموقف استحق الطالب عابد أبو محفوظ تكريما من الوزير .. إليك التفاصيل