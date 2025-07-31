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كندا تسير طائرة مساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الأردن

القوات المسلحة الأردنية تواصل تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة
القوات المسلحة الأردنية تواصل تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة
 
الخميس، 31-07-2025 11:10 م
الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، الخميس، عن وصول مساعدات كندية إلى غزة لمعالجة الأزمة الإنسانية في القطاع، وذلك بالتنسيق مع الأردن.اضافة اعلان


وقال كارني، عبر منصة "إكس"، إن كندا، "بفضل جلالة الملك عبد الله الثاني وشركائنا الأردنيين، خصصت أكثر من 340 مليون دولار كمساعدات لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، وسنضمن استمرارها بالقدر اللازم".
 
 
gnews

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