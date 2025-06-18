الأربعاء 2025-06-18 02:15 م
 

كنعان: فلسطين والقدس رسالة ملكية بين يدي البرلمان الأوروبي

القدس
القدس
 
الأربعاء، 18-06-2025 12:53 م

الوكيل الإخباري-    قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن الخطاب الملكي لجلالة الملك عبدالله الثاني للمرة السادسة أمام البرلمان الاوروبي، هو تأكيد على مركزية المؤسسات الاوروبية وموقفها الدولي تجاه كل ما يجري من متغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية عالمية، خاصة ما يتعلق منها بقضايا منطقتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجوهرتها مدينة القدس.

اضافة اعلان


واضاف كنعان في بيان اليوم، إن اللقاء والخطاب الملكي يأتي في وقت ومناخ عصيب يشهد فيه العالم تسارعاً في الازمات والصراعات والتحديات إضافة للتطورات والابتكارات التكنولوجية، وفي وقت يشهد فيه العالم وللأسف حالة فقده لبوصلته وتعاليمه وقيمه الاخلاقية، وقد تعاظمت فيه الآلام والمآسي الانسانية في فلسطين عامة و في غزة خاصة، وفي هذا الوقت أيضاً نشعر حرص اوروبا على ضرورة ترسيخ الامن العالمي فهي تُعاني تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وأزمة الطاقة والتحديات الاقتصادية واللاجئين.

 

وأشار كنعان الى تأكيد جلالة الملك بأهمية الموقف الاوروبي تجاه القضية الفلسطينية بما في ذلك اعلان الكثير من الدول الاوروبية عزمها الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية مثل فرنسا وبريطانيا واسبانيا وايرلندا وغيرها من الدول الاوروبية، ما يشكل دعماً للقضية على الصعيد الدبلوماسي .

 
gnews

أحدث الأخبار

قفلب

فيديو منوع عائلة من الفيلة نائمة تم تصويرها بواسطة الدرون

غ66فا6ا

فيديو منوع الطريقة الصحيحة والآمنة لتثبيت كرسي الاطفال في السيارة

جانب من المؤتمر

أخبار محلية الصفدي: الأردن شريك موثوق لألمانيا والمجتمع الدولي.. وعلاقاتنا راسخة مبنية على الاحترام

فل

فيديو منوع هكذا ينام متسلقي الجبال أثناء صعودهم للمرتفعات الشاهقة

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

فلفل

فيديو منوع شاب يصعد إلى قمة مبنى إمباير ستيت ويتسلق ما يقارب 1435 قدما

غاغ

فيديو منوع شخص يوثق أعمال يدوية صنعت بشكل احترافي

نتمت

طب وصحة ماذا يحدث للكبد عند شرب القهوة يوميا؟



 
 





الأكثر مشاهدة