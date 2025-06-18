كنعان: فلسطين والقدس رسالة ملكية بين يدي البرلمان الأوروبي

الوكيل الإخباري- قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن الخطاب الملكي لجلالة الملك عبدالله الثاني للمرة السادسة أمام البرلمان الاوروبي، هو تأكيد على مركزية المؤسسات الاوروبية وموقفها الدولي تجاه كل ما يجري من متغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية عالمية، خاصة ما يتعلق منها بقضايا منطقتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجوهرتها مدينة القدس.

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واضاف كنعان في بيان اليوم، إن اللقاء والخطاب الملكي يأتي في وقت ومناخ عصيب يشهد فيه العالم تسارعاً في الازمات والصراعات والتحديات إضافة للتطورات والابتكارات التكنولوجية، وفي وقت يشهد فيه العالم وللأسف حالة فقده لبوصلته وتعاليمه وقيمه الاخلاقية، وقد تعاظمت فيه الآلام والمآسي الانسانية في فلسطين عامة و في غزة خاصة، وفي هذا الوقت أيضاً نشعر حرص اوروبا على ضرورة ترسيخ الامن العالمي فهي تُعاني تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وأزمة الطاقة والتحديات الاقتصادية واللاجئين.