كهرباء إربد تتعامل مع بلاغات الأعطال خلال الظروف الجوية في الشمال

الوكيل الإخباري- تعاملت الكوادر الفنية في شركة كهرباء اربد اليوم الجمعة، مع عدد من الأعطال في مختلف مناطق محافظات الشمال، إربد وجرش وعجلون والمفرق، نتيجة الحالة الجوية السائدة واشتداد الرياح في بعض المناطق.

وقالت الشركة في بيان، إن فرق الطوارئ باشرت العمل فور تلقي بلاغات عن الأعطال، حيث تم إصلاح معظم الأعطال وإعادة التيار الكهربائي تدريجيًا للمشتركين في مختلف المناطق.