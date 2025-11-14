كهرباء إربد تتعامل مع بلاغات الأعطال خلال الظروف الجوية في الشمال

وقالت الشركة في بيان، إن فرق الطوارئ باشرت العمل فور تلقي بلاغات عن الأعطال، حيث تم إصلاح معظم الأعطال وإعادة التيار الكهربائي تدريجيًا للمشتركين في مختلف المناطق.
وأشارت الشركة، إلى مواصلة الكوادر الميدانية عملها للتعامل مع أية مستجدات بما يضمن استمرارية الخدمة الكهربائية وفق أعلى معايير السلامة، مؤكدة الجاهزية التامة على مدار الساعة للتعامل مع الظروف الجوية وتقديم الخدمات للمشتركين.
-
أخبار متعلقة
-
اللجنة الأولمبية تنظم يوماً طبياً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للسكري
-
بلدية بني عبيد تعلن جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء
-
إصابة 32 شخصا بتدهور حافلة سياحية في الزرقاء
-
الأردن وسنغافورة يوقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في الأمن السيبراني
-
الملك يعزي بوفاة رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب
-
افتتاح فعاليات اليوم العلمي الخامس لمجلس نقابة أطباء الأسنان بجرش
-
الملك يمنح الرئيس الإندونيسي وسام النهضة المرصع
-
بلدية شرحبيل تعلن عن دورات تدريبية لقطاع الشباب