الجمعة 2025-11-14 10:17 م
 

كهرباء إربد تتعامل مع بلاغات الأعطال خلال الظروف الجوية في الشمال

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 14-11-2025 07:42 م

الوكيل الإخباري- تعاملت الكوادر الفنية في شركة كهرباء اربد اليوم الجمعة، مع عدد من الأعطال في مختلف مناطق محافظات الشمال، إربد وجرش وعجلون والمفرق، نتيجة الحالة الجوية السائدة واشتداد الرياح في بعض المناطق.

اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، إن فرق الطوارئ باشرت العمل فور تلقي بلاغات عن الأعطال، حيث تم إصلاح معظم الأعطال وإعادة التيار الكهربائي تدريجيًا للمشتركين في مختلف المناطق.


وأشارت الشركة، إلى مواصلة الكوادر الميدانية عملها للتعامل مع أية مستجدات بما يضمن استمرارية الخدمة الكهربائية وفق أعلى معايير السلامة، مؤكدة الجاهزية التامة على مدار الساعة للتعامل مع الظروف الجوية وتقديم الخدمات للمشتركين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

شؤون برلمانية الصرايرة: في ذكرى ميلاد المغفور له الحسين بن طلال الأردن يستمر في مسيرة البناء

ر

أخبار محلية اللجنة الأولمبية تنظم يوماً طبياً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للسكري

ل

أخبار محلية بلدية بني عبيد تعلن جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء

ب

فلسطين نداءات استغاثة من مخيمات النزوح بغزة بعد غرق خيامهم بمياه الأمطار

ف

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تسجّل تراجعات جماعية في ختام التعاملات

ل

أخبار محلية إصابة 32 شخصا بتدهور حافلة سياحية في الزرقاء

ل

أخبار محلية الأردن وسنغافورة يوقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في الأمن السيبراني

ل

أخبار محلية كهرباء إربد تتعامل مع بلاغات الأعطال خلال الظروف الجوية في الشمال



 
 





الأكثر مشاهدة