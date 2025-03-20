الجمعة 2025-03-21 01:10 ص
 

كهرباء إربد تدعو للاتصال على رقمها الموحد لشكاوى الأعطال

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 20-03-2025 11:53 م

الوكيل الإخباري-   دعت شركة كهرباء إربد، المواطنين المشتركين في محافظات إقليم الشمال إلى الإبلاغ عن الحالات الطارئة وأية شكاوى تتصل بأعطال أو انقطاعات في الشبكة الكهربائية من خلال الرقم المجاني الموحد (107).

اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، اليوم الخميس، إنه يمكن للمشتركين في محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق، الاتصال على الأرقام الإضافية التالية للإبلاغ عن الأعطال:
027201830 - 027201500 - 027201555

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الكعبة المشرفة

عربي ودولي توجيهات سعودية للمعتمرين في العشر الأواخر من رمضان

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن وإصابة 13 شخصا لدى توجههم للملاجئ

رئيس الشاباك ينفي الادعاءات ضده

فلسطين رئيس الشاباك ينفي الادعاءات ضده

ارشيفية

فلسطين مدفعية الاحتلال تقصف وسط غزة

ارشيفية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يهنئ المنتخب الوطني بفوزه على نظيره الفلسطيني

بلدية الكرك

أخبار محلية بلدية الكرك تضبط 1.5 طن من التمور غير الصالحة للاستهلاك البشري

ارشيفية

أخبار محلية كهرباء إربد تدعو للاتصال على رقمها الموحد لشكاوى الأعطال



 
 





الأكثر مشاهدة