كهرباء إربد تدعو للاتصال على رقمها الموحد لشكاوى الأعطال

الوكيل الإخباري- دعت شركة كهرباء إربد، المواطنين المشتركين في محافظات إقليم الشمال إلى الإبلاغ عن الحالات الطارئة وأية شكاوى تتصل بأعطال أو انقطاعات في الشبكة الكهربائية من خلال الرقم المجاني الموحد (107).

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