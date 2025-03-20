كهرباء إربد تدعو للاتصال على رقمها الموحد لشكاوى الأعطال

وقالت الشركة في بيان، اليوم الخميس، إنه يمكن للمشتركين في محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق، الاتصال على الأرقام الإضافية التالية للإبلاغ عن الأعطال:
027201830 - 027201500 - 027201555
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