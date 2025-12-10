"كهرباء إربد" تستحدث مولدًا متنقلاً في المفرق

07:11 م

الوكيل الإخباري- قال مدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي، إن الشركة استحدثت في محافظة المفرق مولدًا كهربائيًا متنقّلاً للاستخدام في حالات الطوارئ في الدوائر الخدمية.





وأضاف التميمي خلال اجتماع عُقد اليوم الأربعاء في مبنى محافظة المفرق، برئاسة المحافظ فراس أبو الغنم، وحضور المجلسين الأمني والتنفيذي، أن مولد الكهرباء المتنقل من شأنه أن يساهم بشكل كبير في مواجهة حالات الطوارئ لانقطاع التيار الكهربائي في الدوائر الحكومية، لاسيما المستشفيات الحكومية.



وبين أنه تم خلال الاجتماع أخذ العديد من الملاحظات التحسينية لشركة كهرباء إربد، والتي سيتم السير بحلولها فورًا، لافتًا إلى أنه تم الإيعاز لفريق الشركة بإيجاد الحلول المناسبة والجذرية لتلك الملاحظات، وأن كافة الإشكالات والمعاملات سيتم حلها وإنجازها من خلال مكتب شركة كهرباء إربد في المفرق.



وأشار إلى أن شركة كهرباء إربد، التي تزود محافظات إربد والمفرق وجرش وعجلون بالتيار الكهربائي، قامت بتطوير العديد من الخدمات كمواد الكهرباء الذي تم استحداثه في محافظة المفرق والمحافظات الثلاث الأخرى، لافتًا إلى أن المولد سيكون معنيًا باستمرار خدمة تزويد التيار الكهربائي في حال حدوث عطل مفاجئ لأحد المراكز المهمة والمستشفيات والدوائر الحكومية والخدمية الحساسة.



من جهته، قال المحافظ أبو الغنم، إن محافظة المفرق تعد من المحافظات التي تتميز بمساحتها الكبيرة والتي تحتضن العديد من المشاريع التجارية والصناعية والزراعية، لافتًا إلى أنه في الآونة الأخيرة برزت عدة ملاحظات تتعلق بالتيار الكهربائي ومحولات الكهرباء، فيما يتعلق بالمدارس ومحطات ضخ المياه، ما دفع بالمحافظة لإجراء هذا الاجتماع.



وأضاف أنه تمت مناقشة الملاحظات التي كانت ترد للمدراء التنفيذيين ودار المحافظة، إضافة إلى بعض الملاحظات الخاصة بمشاريع مجلس المحافظة مع إدارة شركة كهرباء إربد لإيجاد حلول جذرية وناجعة لتلك الملاحظات، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد آلية معينة للتنسيق مع الحاكم الإداري والمجلسين الأمني والتنفيذي فيما يتعلق بمكتب شركة كهرباء إربد في المفرق لمتابعة المعاملات المتأخرة من قبل المكتب وإعلام الجهة المقدمة لاشتراك التيار الكهربائي.

