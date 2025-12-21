كهرباء إربد تعتزم فصل التيار عن عدة مناطق في لواء بلعما غدًا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عن فصل التيار الكهربائي يوم غد الاثنين عن عدة أحياء ومناطق في لواء بلعما بالمفرق.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن عملية الفصل ستشمل مناطق النمرة والربوة وحيان الرويبض، إضافة إلى الحي الشرقي من منطقة بلعما، موضحة أن الفصل سيبدأ عند الساعة 9:30 صباحا ويستمر حتى 3:30 عصرا.