الأحد 2025-12-21 11:41 م

كهرباء إربد تعتزم فصل التيار عن عدة مناطق في لواء بلعما غدًا

ل
أرشيفية
الأحد، 21-12-2025 10:29 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عن فصل التيار الكهربائي يوم غد الاثنين عن عدة أحياء ومناطق في لواء بلعما بالمفرق.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن عملية الفصل ستشمل مناطق النمرة والربوة وحيان الرويبض، إضافة إلى الحي الشرقي من منطقة بلعما، موضحة أن الفصل سيبدأ عند الساعة 9:30 صباحا ويستمر حتى 3:30 عصرا.


وأضافت أن عملية الفصل تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتقليل عدد الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.

 
 


