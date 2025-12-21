كهرباء إربد تعتزم فصل التيار عن عدة مناطق في لواء بلعما غدًا

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأحد، إن عملية الفصل ستشمل مناطق النمرة والربوة وحيان الرويبض، إضافة إلى الحي الشرقي من منطقة بلعما، موضحة أن الفصل سيبدأ عند الساعة 9:30 صباحا ويستمر حتى 3:30 عصرا.
وأضافت أن عملية الفصل تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتقليل عدد الانقطاعات المبرمجة وغير المبرمجة.
