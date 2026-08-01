"كهرباء إربد" تنفذ أعمالا لدعم مشروع توسعة شارع الثلاثين

الوكيل الإخباري- نفذت شركة كهرباء إربد أعمالا ميدانية ضمن مشروع إعادة تصميم وتوسعة شارع الثلاثين، بالتنسيق مع بلدية إربد الكبرى، في إطار الشراكة والتعاون مع الجهات الخدمية، وبما يسهم في دعم مشاريع البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وقالت الشركة في بيان السبت، إن الأعمال شملت نقل عدد من أعمدة الكهرباء من حرم الشارع إلى الجزيرة الوسطية الجديدة، ونقل الكوابل المرتبطة بها وإزالة الأعمدة القديمة، بما يتيح استكمال أعمال توسعة الشارع وفق المخططات المعتمدة.



وأكدت أن فرقها الفنية نفذت الأعمال وفق خطة تشغيلية وفنية متكاملة ضمنت استمرارية التيار الكهربائي بأعلى درجات الموثوقية، وإنجاز الأعمال ضمن البرنامج الزمني المحدد، والتي جرى تنفيذها ليلا بهدف تسريع وتيرة الإنجاز والحد من تأثير الأعمال على الحركة المرورية.