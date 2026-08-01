"كهرباء إربد" تنفذ أعمالا لدعم مشروع توسعة شارع الثلاثين

وقالت الشركة في بيان السبت، إن الأعمال شملت نقل عدد من أعمدة الكهرباء من حرم الشارع إلى الجزيرة الوسطية الجديدة، ونقل الكوابل المرتبطة بها وإزالة الأعمدة القديمة، بما يتيح استكمال أعمال توسعة الشارع وفق المخططات المعتمدة.
وأكدت أن فرقها الفنية نفذت الأعمال وفق خطة تشغيلية وفنية متكاملة ضمنت استمرارية التيار الكهربائي بأعلى درجات الموثوقية، وإنجاز الأعمال ضمن البرنامج الزمني المحدد، والتي جرى تنفيذها ليلا بهدف تسريع وتيرة الإنجاز والحد من تأثير الأعمال على الحركة المرورية.
وأشارت الشركة إلى استمرارها في التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ المشاريع التنموية، بما يحقق أعلى معايير السلامة والكفاءة، ويواكب خطط تطوير البنية التحتية في محافظة إربد.
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