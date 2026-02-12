كهرباء اربد تتعامل مع أضرار فنية لحقت بشبكة الكهرباء في بلدة جحفية

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الخميس، أن الحادث تسبب بقطع كوابل بطول يقارب 200 متر وامتداد الأضرار إلى مسافات متعددة، إضافة إلى سقوط 5 أعمدة كهرباء تحتاج إلى الاستبدال.
وأضافت، إن ورشة طوارئ وورشتين مختصتين بأعمال الأعمدة توجهت فوراً إلى موقع الحادث وباشرت العمل ميدانيا لاستكمال أعمال الإصلاح وإعادة الوضع إلى طبيعته بأسرع وقت ممكن.
وأكدت الشركة حرصها على استمرارية التيار الكهربائي للمشتركين، مبينة أنها عملت على تأمين التغذية الكهربائية للمناطق المتأثرة من خلال توفير مولد كهربائي مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة الشبكة إلى جاهزيتها الكاملة.
وجددت الشركة تأكيدها جاهزية كوادرها الفنية وفرق الطوارئ للتعامل مع مختلف الأعطال والظروف الطارئة بما يضمن استدامة الخدمة الكهربائية للمواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
"الدستورية" ترد طعنا بعدم دستورية مواد من قانون جامعة العلوم الإسلامية
-
بحث مشروع ربط تركيا ودول الخليج بسكك حديد تمر عبر الأردن
-
الإسكان والتطوير تنفذ حملة تشجير في حديقة جريبا بالزرقاء
-
أوقاف مادبا تنظم احتفالية بمناسبة أسبوع الوئام الديني
-
مباحثات أردنية سورية في إسطنبول لتعزيز النقل البري ومشاريع الربط السككي
-
أوقاف الأغوار الشمالية تنجز صيانة شاملة لمقامات الصحابة استعدادا لرمضان
-
43 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
المواصفات والمقاييس تحذر من أحبال زينة رمضان