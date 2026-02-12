كهرباء اربد تتعامل مع أضرار فنية لحقت بشبكة الكهرباء في بلدة جحفية

الوكيل الإخباري- قالت شركة كهرباء اربد، إن كوابل كهرباء رئيسية بقدرة 120 تعرضت لأضرار فنية نتيجة حادث تصادم شاحنة كبيرة من نوع (LB) ، وقع مساء أمس الأربعاء، في بلدة جحفية بمحافظة اربد.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الخميس، أن الحادث تسبب بقطع كوابل بطول يقارب 200 متر وامتداد الأضرار إلى مسافات متعددة، إضافة إلى سقوط 5 أعمدة كهرباء تحتاج إلى الاستبدال.



وأضافت، إن ورشة طوارئ وورشتين مختصتين بأعمال الأعمدة توجهت فوراً إلى موقع الحادث وباشرت العمل ميدانيا لاستكمال أعمال الإصلاح وإعادة الوضع إلى طبيعته بأسرع وقت ممكن.



وأكدت الشركة حرصها على استمرارية التيار الكهربائي للمشتركين، مبينة أنها عملت على تأمين التغذية الكهربائية للمناطق المتأثرة من خلال توفير مولد كهربائي مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة الشبكة إلى جاهزيتها الكاملة.