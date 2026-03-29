كوادر أمانة عمان تتلقى تدريبًا متخصصًا في التكيف التكراري المدفوع بالمشكلات

ويأتي هذا التوجه في إطار مشروع SOWAS الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، والاتحاد الأوروبي، بما يعكس شراكة داعمة لمسار التحديث المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتطوير الأداء في أمانة عمان الكبرى.
وتم البدء بتنفيذ البرنامج التدريبي والانتهاء من المجموعة الأولى، على أن يتم استكمال باقي المجموعات خلال العام الحالي، بإشراف دائرة الدراسات البيئية وبالتعاون مع دائرة التخطيط وتطوير الموارد البشرية، وبمشاركة عدد من الشركاء داخل الأمانة، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية في تطوير الكفاءات وبناء قدرات الموظفين.
وأكد مدير دائرة الدراسات البيئية، المهندس باسم الحوامدة، أن هذه المنهجية تمثل أحد المحاور المهمة في تطوير آليات التعامل مع التحديات داخل المؤسسة، وتنسجم مع توجهات أمانة عمان في التطوير المؤسسي، ومع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وجهود إصلاح القطاع العام، من خلال بناء نموذج عمل أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على الاستجابة للتحديات وتحسين مستوى الخدمات.
وأشاد الحوامدة بجهود فريق Taskforce خلال السنوات الأربع الماضية في دعم وتطوير تطبيق هذه المنهجية، مما أسهم في ترسيخها كأداة عملية للتعامل مع التحديات وتطوير حلول مؤسسية نابعة من داخل الأمانة، وفق نهج قائم على التعلم المستمر والابتكار.
أخبار متعلقة
الصفدي يشارك في اجتماع وزاري لجامعة الدول العربية الأحد
مدير المرصد العمالي: لا ضرر برفع سن التقاعد ويجب شمول عاملات المنازل بالضمان
إطلاق برنامج مهني متخصص بالترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة
فيديو .. حمامات ماعين تعاني الإهمال بعد تأخر وزارة الأشغال في تنفيذ مشروع الجدار الاستنادي
الأردن يدين استهداف مقرّ إقامة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني
وزارة السياحة ترفع مستوى النظافة والخدمات في مناطق التنزه
التدريب المهني تطلق حملة رقمية وطنية بعنوان "وثّق" لتحديث بيانات خريجيها
وزير التربية يكشف مبررات استحداث وزارة جديدة