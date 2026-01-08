الخميس 2026-01-08 06:49 م

كوادر البلديات في الكرك تواصل عملها للحد من تشكل السيول

ل
جانب من العمل
 
الخميس، 08-01-2026 05:46 م

الوكيل الإخباري- تواصل كوادر بلدية مؤاب الجديدة عملها الميداني في تنفيذ أعمال تنظيف العبارات ومعالجة الأضرار التي نتجت عن المنخفضات الجوية السابقة، إلى جانب الاستمرار في أعمال النظافة العامة، وذلك في إطار الاستعداد للمنخفضات الجوية القادمة وضمن خطة الطوارئ المعتمدة.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة البلدية إبراهيم المجالي إنه تم خلال هذه الأعمال التعامل مع عدد من الملاحظات التي وردت من قبل المواطنين، والعمل على حلها حسب الأولويات والإمكانات المتاحة، على أمل استكمال معالجة جميع الملاحظات المقدمة في أقرب وقت ممكن، وبما يسهم في تعزيز السلامة العامة وخدمة أبناء المجتمع المحلي.


وطالب المجالي أبناء المنطقة ومربي المواشي الابتعاد عن الأودية وأماكن تشكل السيول والأماكن التي تعرض حياتهم ومصالحهم للخطر وان البلدية على جاهزية تامة لتلقي أي ملحوظة من المواطنين والعمل بها.

وفي منطقة مؤتة والمزار استكملت البلدية أعمالها الميدانية ضمن خطة الطوارئ والاستعداد للمنخفض القادم والحد من تجمع مياه الأمطار وضمان انسيابية الحركة في مختلف المناطق.


وأكد رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار، الدكتور عبدالله العبادلة أن كوادر البلدية قامت بإنشاء "قرلات" لتصريف مياه الأمطار في منطقة المزار الجنوبي، للحد من تجمع المياه ومعالجة النقاط الساخنة التي كانت تشكل إرباكا للمواطنين خلال المنخفضات السابقة.


كما شملت الأعمال تنفيذ "قرلات" تصريف أمام منازل، استجابة للملاحظات الميدانية وحرصا على سلامة المواطنين.


وأكدت البلدية أن الأعمال ما تزال مستمرة طيلة فصل الشتاء، وتنفذ بجهود متواصلة من كوادر العمل في الميدان وبمشاركة فاعلة من فريق الطوارئ الذي يعمل ليلا ونهارا لضمان الجاهزية والاستجابة السريعة لأي طارئ، وبإشراف مباشر من الأقسام المختصة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي وزير الطاقة الأمريكي: جميع دول العالم ترغب في كسب ود وصداقة واشنطن

إيران .. المظاهرات تتصاعد والانتقادات تطال المرشد

عربي ودولي إيران .. المظاهرات تتصاعد والانتقادات تطال المرشد

وزير أمريكي: الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة

عربي ودولي وزير أمريكي: الولايات المتحدة تريد زيادة إنتاج النفط في فنزويلا بسرعة

الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز

فن ومشاهير الموت يفجع أيقونة الفن اللبنانية فيروز

المستشفيات الخاصة تثمّن إجراءات وزارة الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب

أخبار محلية المستشفيات الخاصة تثمّن إجراءات وزارة الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب

ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط

عربي ودولي ترامب يتحدث عن "فترة إدارة واشنطن لفنزويلا".. ومصير النفط

ل

فلسطين استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي خيمة نازحين في مواصي خان يونس

رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا

شؤون برلمانية رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية يلتقي وفدًا من طلبة جامعة فرجينيا



 






الأكثر مشاهدة