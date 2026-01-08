كوادر البلديات في الكرك تواصل عملها للحد من تشكل السيول

الوكيل الإخباري- تواصل كوادر بلدية مؤاب الجديدة عملها الميداني في تنفيذ أعمال تنظيف العبارات ومعالجة الأضرار التي نتجت عن المنخفضات الجوية السابقة، إلى جانب الاستمرار في أعمال النظافة العامة، وذلك في إطار الاستعداد للمنخفضات الجوية القادمة وضمن خطة الطوارئ المعتمدة.

وقال رئيس لجنة البلدية إبراهيم المجالي إنه تم خلال هذه الأعمال التعامل مع عدد من الملاحظات التي وردت من قبل المواطنين، والعمل على حلها حسب الأولويات والإمكانات المتاحة، على أمل استكمال معالجة جميع الملاحظات المقدمة في أقرب وقت ممكن، وبما يسهم في تعزيز السلامة العامة وخدمة أبناء المجتمع المحلي.



وطالب المجالي أبناء المنطقة ومربي المواشي الابتعاد عن الأودية وأماكن تشكل السيول والأماكن التي تعرض حياتهم ومصالحهم للخطر وان البلدية على جاهزية تامة لتلقي أي ملحوظة من المواطنين والعمل بها.



وفي منطقة مؤتة والمزار استكملت البلدية أعمالها الميدانية ضمن خطة الطوارئ والاستعداد للمنخفض القادم والحد من تجمع مياه الأمطار وضمان انسيابية الحركة في مختلف المناطق.



وأكد رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار، الدكتور عبدالله العبادلة أن كوادر البلدية قامت بإنشاء "قرلات" لتصريف مياه الأمطار في منطقة المزار الجنوبي، للحد من تجمع المياه ومعالجة النقاط الساخنة التي كانت تشكل إرباكا للمواطنين خلال المنخفضات السابقة.



كما شملت الأعمال تنفيذ "قرلات" تصريف أمام منازل، استجابة للملاحظات الميدانية وحرصا على سلامة المواطنين.