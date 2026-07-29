كوادر الدفاع المدني تتعامل مع حريق في منشأة تعبئة وتغليف خضار وفواكه في المفرق

وأتى الحريق على مواد بلاستيكية وبعض المواد القابلة للاشتعال داخل المنشأة، فيما تعمل فرق الدفاع المدني على إخماد النيران ومنع امتدادها.
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