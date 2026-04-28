كوادر المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تنظم حملة للتبرع بالدم

الوكيل الإخباري- نظّمت كوادر المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 حملةً للتبرع بالدم، بالتعاون مع مستشفى رفيديا الحكومي، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لتعزيز الخدمات الصحية ودعم الأهل في محافظة نابلس ومختلف مناطق الضفة الغربية.

اضافة اعلان



وتهدف الحملة إلى تعزيز المخزون بما يلبي احتياجات المرضى والجرحى، خاصة في ظل الظروف الراهنة، وقد شهدت الحملة مشاركة واسعة من طواقم المستشفى الطبية والإدارية، في مشهد يعكس روح التكافل والتضامن.