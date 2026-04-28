كوادر المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تنظم حملة للتبرع بالدم

وتهدف الحملة إلى تعزيز المخزون بما يلبي احتياجات المرضى والجرحى، خاصة في ظل الظروف الراهنة، وقد شهدت الحملة مشاركة واسعة من طواقم المستشفى الطبية والإدارية، في مشهد يعكس روح التكافل والتضامن.
يُشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني في نابلس قدّم، منذ بدء عمله في تشرين الثاني من عام 2023 وعلى مدار أكثر من عامين، خدماته الطبية لنحو 398673 مراجعًا، شملت إجراء 2494 عملية جراحية كبرى وصغرى، إلى جانب تقديم العلاجات الطارئة وخدمات الأشعة والمختبرات والرعاية التمريضية، ضمن منظومة عمل متكاملة وعلى مدار الساعة.
