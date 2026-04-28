الثلاثاء 2026-04-28 07:22 م

كوادر المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تنظم حملة للتبرع بالدم

الثلاثاء، 28-04-2026 06:57 م

الوكيل الإخباري-   نظّمت كوادر المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 حملةً للتبرع بالدم، بالتعاون مع مستشفى رفيديا الحكومي، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لتعزيز الخدمات الصحية ودعم الأهل في محافظة نابلس ومختلف مناطق الضفة الغربية.

وتهدف الحملة إلى تعزيز المخزون بما يلبي احتياجات المرضى والجرحى، خاصة في ظل الظروف الراهنة، وقد شهدت الحملة مشاركة واسعة من طواقم المستشفى الطبية والإدارية، في مشهد يعكس روح التكافل والتضامن.

 
 


بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد: دراسة لمشروع متكامل لتطوير الملعب البلدي وإعادة تأهيله

مديرية الأمن العام تطلق الدورة الثانية من "الشرطي الصغير" في عدد من مدارس المملكة

أخبار محلية الأمن العام يحقق في ملابسات العثور على جثة شاب في المفرق

العيسوي يعزي ملحس والمجالي وأبو نوار وصبحا وعلقم

أخبار محلية العيسوي يعزي ملحس والمجالي وأبو نوار وصبحا وعلقم

ل

أسواق ومال الإمارات تنسحب من منظمة "أوبك"

ب

اقتصاد محلي البورصة تدعو الشركات المُدْرجة لتزويدها بالبيانات المالية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: إيران ابلغتنا أنها بحالة انهيار

ب

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع



 
 






