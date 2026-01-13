الثلاثاء 2026-01-13 02:36 م

كوادر بلدية السرحان تعمل على فتح جسر على طريق المفرق جابر أغلقته غزارة الأمطار

بلدية السرحان
بلدية السرحان
 
الثلاثاء، 13-01-2026 01:44 م

الوكيل الإخباري-   أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظة المفرق مساء امس الاثنين، وصباح اليوم، لإغلاق جسر على طريق المفرق حدود جابر.

وقال رئيس لجنة بلدية السرحان كساب العيسى لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن غزارة تساقط الأمطار ساهمت بإغلاق الجسر الأمر الذي دعا بالبلدية لتجهيز كوادرها وآلياتها لسحب المياه.


وأضاف، إنه تم استخدام عدد من مواتير الشفط، لافتا إلى أن العمل جار وعلى وشك الانتهاء لإعادة الوضع إلى طبيعته.

 
 


