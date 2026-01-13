كوادر بلدية السرحان تعمل على فتح جسر على طريق المفرق جابر أغلقته غزارة الأمطار

وقال رئيس لجنة بلدية السرحان كساب العيسى لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن غزارة تساقط الأمطار ساهمت بإغلاق الجسر الأمر الذي دعا بالبلدية لتجهيز كوادرها وآلياتها لسحب المياه.
وأضاف، إنه تم استخدام عدد من مواتير الشفط، لافتا إلى أن العمل جار وعلى وشك الانتهاء لإعادة الوضع إلى طبيعته.
