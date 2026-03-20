كوادر بلدية جرش تتعامل مع ملاحظات لتجمع المياه

06:22 م

الوكيل الإخباري- واصلت كوادر غرفة الطوارئ في بلدية جرش الكبرى جولاتها الميدانية في عدة مناطق حيوية، حيث سجلت الفرق ملاحظات على تصريف المياه في منطقة القيروان.





وأكدت بلدية جرش أن الكوادر تعاملت بشكل فوري مع الملاحظات لضمان انسيابية العمل ومنع أي اختلالات.



وفي دوار الملعب البلدي، تعاملت كوادر غرفة الطوارئ أيضًا مع جميع الملاحظات الواردة، فيما امتدت الجولات لتشمل عددا من المواقع الأخرى داخل المدينة.



ويأتي التعامل مع الملاحظات بشكلٍ سريع، ضمن خطة شاملة تضمن الجاهزية التامة والاستجابة لأي طارئ؛ للحفاظ على السلامة العامة واستمرارية الخدمات.







