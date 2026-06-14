كوادر من الاقتصاد الرقمي ضمن الفريق الفائز بالمركز الأول بمسابقة للأمن السيبراني

الوكيل الإخباري- حقق فريق ضم كوادر من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المركز الأول في مسابقة" FLAG THE HACK" المتخصصة في الأمن السيبراني، والتي نظمتها شركة "فورتينت" تحت رعاية المركز الوطني للأمن السيبراني.

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وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، شارك في المسابقة نخبة من المختصين والخبراء في الأمن السيبراني من مختلف المؤسسات والجهات المعنية في المملكة.