كوادر من الاقتصاد الرقمي ضمن الفريق الفائز بالمركز الأول بمسابقة للأمن السيبراني

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، شارك في المسابقة نخبة من المختصين والخبراء في الأمن السيبراني من مختلف المؤسسات والجهات المعنية في المملكة.
وجاء فوز الفريق بعد تحقيقه أعلى النتائج في مجموعة من التحديات التقنية المتقدمة التي ركزت على كشف التهديدات السيبرانية وتحليل الحوادث الأمنية والاستجابة لها، ضمن بيئات تشغيل تحاكي سيناريوهات واقعية للهجمات الإلكترونية ومراكز العمليات الأمنية.
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