الثلاثاء 2026-02-10 07:24 م

“كوبونات” وبطاقات شراء مدفوعة مسبقاً في “الاستهلاكية المدنية”

المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
 
الثلاثاء، 10-02-2026 05:14 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن جاهزيتها الكاملة لإصدار “كوبونات” وبطاقات شراء مدفوعة مسبقا، تصرف من جميع أسواق المؤسسة في مختلف محافظات المملكة، في إطار تعزيز دورها الوطني والاجتماعي وتقديم أدوات دعم مرنة ومنظمة للجهات الراغبة.

اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة، المهندس عصام الجراح، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الخدمة متاحة للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى الجمعيات الخيرية وفاعلي الخير، بما يمكنهم من تقديم دعم مباشر للمستفيدين بطريقة تحفظ كرامتهم وتمنحهم حرية اختيار احتياجاتهم من السلع الأساسية والاستهلاكية.


وأضاف الجراح أن هذه الكوبونات والبطاقات تتيح لحاملها الشراء من جميع أسواق المؤسسة التي توفر تشكيلة واسعة من السلع بأسعار تنافسية، بما يعزز القيمة الشرائية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.


وأوضح أن المؤسسة حرصت على وضع آلية منظمة وسريعة لإصدار هذه الكوبونات والبطاقات، مع إمكانية تحديد القيمة المالية وفقا لرغبة الجهة الطالبة، بما يحقق مرونة عالية في الاستخدام ويسهم في تنظيم عمليات الدعم والمساعدات، خاصة خلال المواسم والمناسبات التي تتطلب تكاتف الجهود.


وبين أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع رسالة المؤسسة في دعم الأمن الغذائي وخدمة المجتمع، وتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات، مؤكدا استعداد كوادر المؤسسة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.


ودعا الجراح الجهات الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة إلى التواصل مع الإدارة العامة للمؤسسة على الرقم 4894156 فرعي 109، أو من خلال فروعها المنتشرة في المملكة، لاستكمال الإجراءات والاستفسار عن التفاصيل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

نقود

خاص بالوكيل مصادر رسمية تتوقع صرف الرواتب قبل رمضان

الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات

أخبار محلية الغذاء والدواء تغلق مشغل حلويات - صور

الجامعة الأردنية تعلن موعد بدء التدريس في الفصل الثاني

أخبار محلية الجامعة الأردنيّة بلا مديونيّة في موازنة 2026

وزارة الزراعة

أخبار محلية "زراعة المفرق": المدارس الحقلية تعزز الأمن الغذائي واستغلال الموارد

ل

أخبار محلية "أوقاف الكورة" تنتدي بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان

جائزة الحسن للشباب

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب تعقد اجتماعا تنسيقيا مع إدارة السير

مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية وهيئة النزاهة

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سمية وهيئة النزاهة

ل

اقتصاد محلي ارتفاع خجول على أسعار الذهب في التسعيرة الثانية



 






الأكثر مشاهدة