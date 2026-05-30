كورنيش البحر الميت وتلفريك عجلون يستقطبان أكثر من 50 ألف زائر في العيد

الوكيل الإخباري- استقطب كورنيش وشاطئ البحر الميت وتلفريك عجلون 50,342 زائرا خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى، وفق ما أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية. اضافة اعلان





وأوضحت المجموعة في بيان، السبت، أن كورنيش وشاطئ البحر الميت استقبلا نحو 40 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد، فيما بلغ عدد زوار تلفريك عجلون 10,342 زائرا، ما يعكس الإقبال على المواقع السياحية والترفيهية التابعة لها خلال فترة العيد.



وشهد كورنيش البحر الميت فعاليات يومية متنوعة ضمن برنامج العيد، شملت "بوثات" تصوير تفاعلية، وأكشاكا للطعام، وأنشطة للأطفال، والرسم على الوجوه، إلى جانب برنامج فني وترفيهي تفاعل معه الزوار.



كما أحيت فرقة نايا الموسيقية والفنانان حمدي المناصير وسعد أبو تايه فعاليات اليوم الأول، فيما شارك في فعاليات اليوم الثاني الفنانون نجم السلمان ويحيى صويص وعيسى الصقار، إلى جانب عروض موسيقية وفقرات تفاعلية مباشرة مع الجمهور.



وفي تلفريك عجلون، استمتع الزوار بالأجواء الطبيعية وتجربة ركوب التلفريك، إلى جانب الفعاليات الترفيهية والفنية التي أقيمت خلال أيام العيد، وسط خدمات وتنظيم قدمته المجموعة للزوار.



وأكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية استمرار فعاليات عيد الأضحى خلال الأيام المقبلة، ضمن جهودها الرامية إلى تنشيط السياحة الداخلية وتوفير تجارب سياحية وترفيهية متكاملة للعائلات الأردنية والزوار من مختلف مناطق المملكة.









