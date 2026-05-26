كورنيش البحر الميت يشهد ليلة وطن احتفالية بحضور 8 آلاف شخص بمناسبة عيد الاستقلال

وأحيا الحفل الفنان عمر العبداللات الذي قدّم أمسية وطنية استثنائية صدح خلالها بالأغاني الوطنية التي أشعلت مشاعر الحضور، ورددتها الجماهير بحماس وفخر، في لوحة وطنية جسدت معاني الوفاء والمحبة للأردن ولقائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني.
وتضمن برنامج الفعاليات عرض فيلم قصير عن استقلال المملكة، إلى جانب عروض لفرق شعبية ودبكات تراثية، ومشاركات فنية للفنان عبدالله هادية والفنان محمد العمرو، ما أضفى أجواء وطنية وترفيهية مميزة على الاحتفال.
كما اشتملت فعاليات الممشى على مواقع للتصوير مع العلم الأردني وجواز السفر وشعار الاستقلال الـ80، إضافة إلى مشاركة موسيقيين عزفوا ألحاناً وطنية بين الجمهور، وفعاليات رسم على وجوه الأطفال.
وشهد كورنيش البحر الميت أجواءً احتفالية مميزة عكست روح الفرح بعيد الاستقلال، حيث تفاعل الجمهور مع الفقرات الوطنية والفنية التي حملت رسائل الاعتزاز بتاريخ الأردن ومسيرته المليئة بالإنجازات، مؤكدين أن عيد الاستقلال سيبقى مناسبة وطنية خالدة تجسد وحدة الأردنيين واعتزازهم بوطنهم وقيادتهم.
وأكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية أن إقامة هذا الحفل الوطني الكبير في كورنيش البحر الميت يأتي ضمن رؤيتها في تحويل الموقع إلى وجهة وطنية وسياحية متكاملة تستضيف كبرى الفعاليات الوطنية والثقافية والترفيهية، بما يعزز مكانة البحر الميت كأحد أهم المقاصد السياحية والتنموية في المملكة.
واختُتمت الأمسية وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر، لتبقى ليلة عيد الاستقلال في كورنيش البحر الميت ذكرى استثنائية جسدت حب الأردنيين لوطنهم، ورسخت صورة الأردن كواحة أمن وفرح وإنجاز.
