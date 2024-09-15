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كوريا الشمالية ترسل المزيد من بالونات النفايات نحو "الجنوبية"

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الأحد، 15-09-2024 08:40 ص

الوكيل الإخباري-   أرسلت كوريا الشمالية، في وقت متأخر من يوم أمس السبت، المزيد من البالونات التي من المحتمل أن تحتوي على نفايات نحو كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته القوات المسلحة الكورية الجنوبية.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إرسالها بالونات مماثلة إلى الجنوب، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

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وجاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن بالونات كوريا الشمالية قد تصل إلى محافظة جيونجي التي تحيط بسيول، محذرة المواطنين من إمكانية سقوط أشياء، كما طلبت إبلاغ الجيش أو الشرطة عن البالونات.


وأرسلت كوريا الشمالية يوم الأربعاء حوالي 20 بالوناً يحتمل أنها تحتوي على نفايات نحو الجنوب، لكنها فشلت في عبور الخط الفاصل العسكري.


وأطلقت كوريا الشمالية منذ أواخر مايو (أيار) الماضي آلاف البالونات التي تحتوي على نفايات كرد انتقامي على المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي يرسلها منشقون شماليون وناشطون في كوريا الجنوبية عبر الحدود.


وتعد حملة البالونات ليل السبت أحدث سلسلة من الاستفزازات التي تقوم بها كوريا الشمالية هذا الأسبوع.


ويوم الخميس، أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو البحر الشرقي، وهو أول إطلاق صاروخي باليستي لها منذ أول يوليو (تموز).

 
gnews

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