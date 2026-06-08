كوكبي الزهرة والمشتري في اقتران نادر في سماء الأردن اليوم

الوكيل الإخباري- تشير الحسابات الفلكية الى ان سماء المملكة والوطن العربي على موعد مع حدث فلكي نادر وجميل حيث سيقترب كوكب الزهرة الذي يعد أكثر الاجرام السماوية لمعانا بعد الشمس والقمر من كوكب المشتري الذي يلي كوكب الزهرة في اللمعان.

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وقال الخبير الفلكي عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وكوكب الزهرة يشاهد حاليا فوق الأفق الغربي بوضوح بالعين المجردة كنجم لامع بعد غروب الشمس بحوالي 15 دقيقة، والى الجنوب الشرقي منه يظهر نجم لامع اخر هو كوكب المشتري الذي يشاهد أيضا بالعين المجردة، ويقتربان من بعضهما البعض كل يوم ومن المنتظر ان يصل الكوكبين الى أقرب مسافة بينهما تقدر بحوالي درجة واحدة فقط اليوم ويوم غد التاسع من حزيران الحالي.



وأضاف مجاهد ان الاقتران بين الزهرة والمشتري حدثا فلكيا نادرا ومثيرا يشاهد بالعين المجردة فقط ولا يحتاج الى تلسكوب، ولكن على هواة التصوير التقاط صور نادرة وجميلة للحدث الفلكي النادر، هذا ويشاهد اقتراب كوكبي الزهرة والمشتري في جميع الدول العربية والعالم.



وقال ان كوكب الزهرة هو ثاني الكواكب السيارة في المجموعة الشمسية بعدا عن الشمس، وهو المع جرم سماوي يشاهد في السماء الغربية حاليا، وعرفته الحضارات القديمة باسم نجمة المساء إذا كانت تشاهد مساء بعد غروب الشمس، ونجمة الصباح إذا كانت تشاهد فجرا قبل شروق الشمس.