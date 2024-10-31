كيلو الكوسا يصل إلى دينار في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الكوسا ارتفاعًا في السوق المركزي، حيث تراوح سعر الكيلو بين 80 و100 قرشا اليوم الخميس.

اضافة اعلان



وصلت الكميات الإجمالية الواردة إلى السوق المركزي من الكوسا إلى 72.102 طن .

بينما بلغت الكميات الإجمالية الواردة من الخضار والفواكه والورقيات 2,966.760 طن.