 
الخميس 2024-10-31 01:28 م
 

كيلو الكوسا يصل إلى دينار في السوق المركزي

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 31-10-2024 11:35 ص

الوكيل الإخباري-  شهدت أسعار الكوسا ارتفاعًا في السوق المركزي، حيث تراوح سعر الكيلو بين 80 و100 قرشا اليوم الخميس.

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وصلت الكميات الإجمالية الواردة إلى السوق المركزي من الكوسا إلى 72.102 طن .

 

بينما بلغت الكميات الإجمالية الواردة من الخضار والفواكه والورقيات 2,966.760 طن.

 


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