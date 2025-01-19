لأكثر من ٥ ساعات.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة (اسماء)

وحددت المناطق وساعات الفصل التي تتجاوز الـ ٥ ساعات وفقا لكل اعلان مرفق تاليا :
-
أخبار متعلقة
-
الأردن.. بدء الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس الحكومية
-
إصابتان بأعيرة نارية في الأغوار الشمالية
-
الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
1.6 مليون طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم غدا الأحد
-
إدارة السير تحذر السائقين من ارتكاب هذه المخالفة!
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وفد من وزارة الصحة الفلسطينية يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /٥
-
تنفيذ مشروع "دمج الأحداث المتسولين" في الكرك