لأكثر من ٥ ساعات.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة (اسماء)

الوكيل الإخباري- أعلنت شركات كهرباء اضرارها لاجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض المناطق في الكرك واربد والمفرق لغايات أعمال صيانة



وحددت المناطق وساعات الفصل التي تتجاوز الـ ٥ ساعات وفقا لكل اعلان مرفق تاليا :

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