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لأكثر من ٥ ساعات.. فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة (اسماء)

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 19-01-2025 06:33 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركات كهرباء اضرارها لاجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن  بعض المناطق في الكرك  واربد والمفرق لغايات أعمال صيانة 

وحددت المناطق وساعات الفصل التي تتجاوز  الـ ٥ ساعات وفقا لكل اعلان مرفق تاليا : 

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