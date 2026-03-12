لأول مرة بالخدمات الطبية..استخدام المنظار الجراحي لعلاج الأكياس الكلبية الرئوية عند الأطفال

وتُعد هذه العملية الأولى من نوعها على مستوى الخدمات الطبية الملكية.
وقال مستشار جراحة الأطفال، إن استخدام المنظار الجراحي في مثل هذه الحالات لدى الأطفال يُعد تطوراً نوعياً ومميزاً على مستوى قسم جراحة الأطفال، لما يحققه من نتائج علاجية أفضل ويسهم في تقليل فترة الشفاء، والابتعاد عن الجراحة التقليدية وما قد يرافقها من مضاعفات، مشيراً إلى أن قسم جراحة الأطفال يسعى باستمرار إلى تطوير استخدام تقنيات المنظار الجراحي في مختلف الحالات لمواكبة التطور الطبي في جراحة الأطفال والمسالك البولية للأطفال على مستوى المنطقة والعالم.
وأشار رئيس اختصاص جراحة الأطفال إلى أن هذا الإنجاز يأتي في سياق الإنجازات المتتالية التي يحققها قسم جراحة الأطفال، بفضل العمل بروح الفريق الواحد والدعم المستمر من إدارة مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال ومديرية الخدمات الطبية الملكية.
