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لأول مرة.. فواز الزعبي يخفق بالوصول للبرلمان

النائب الأسبق فواز الزعبي
فواز الزعبي
الأربعاء، 11-09-2024 04:16 م

الوكيل الإخباري-    أخفق النائب فواز الزعبي في الوصول إلى قبة البرلمان العشرين . 

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ولم يحالف الحظ الزعبي هذه الدورة بالرغم من تمكنه الوصول الى القبة في مجالس النواب من الثاني عشر وحتى التاسع عشر .

الزعبي الذي حافظ على مقعده لسنوات طويلة شكل له الخسارة هذه المرة صدمة ، في وقت سيفقد المتابع للشأن البرلماني تصريحات ومداخلات الزعبي التي كانت دوماً تحدث جلبة في اروقة المجلس.

 
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