لأول مرة.. فواز الزعبي يخفق بالوصول للبرلمان

ولم يحالف الحظ الزعبي هذه الدورة بالرغم من تمكنه الوصول الى القبة في مجالس النواب من الثاني عشر وحتى التاسع عشر .
الزعبي الذي حافظ على مقعده لسنوات طويلة شكل له الخسارة هذه المرة صدمة ، في وقت سيفقد المتابع للشأن البرلماني تصريحات ومداخلات الزعبي التي كانت دوماً تحدث جلبة في اروقة المجلس.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان نواب "إربد الأولى".. أسماء
-
نتائج الدائرة الثانية في عمان .. "أسماء"
-
المياه تشارك بالمؤتمر الدولي لنظم المعلومات الجغرافية
-
أمام الملك.. الزيود يؤدي اليمين القانونية محافظا للطفيلة
-
الملك يهنئ الرئيس الجزائري هاتفيا بإعادة انتخابه
-
تعرف على نواب محافظة معان في مجلس النواب القادم - أسماء
-
أسماء وأرقام الفائزين بانتخابات "ثالثة عمان "
-
هؤلاء نواب محافظة عجلون في مجلس النواب العشرين - صور