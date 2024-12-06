لأول مرة في الأردن.. التعليم العالي تطلق فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2024

الوكيل الإخباري- تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع شركة ماسة للاختبارات الدولية اليوم الجمعة الموافق 6-12-2024 أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2024، وذلك بحضور أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، إضافةً إلى عدد من الملحقين والمستشارين الثقافيين العرب في عمان.

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ويعتبر أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات حدثاً عالمياً هاماً انطلق ولأول مرة من المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 5-7/12/2024 تحت عنوان عريض هو "التراث الوطني"، حيث سعت الوزارة إلى أن يكون حدثاً كبيراً مميزاً بحجم الأردن ومؤسسات التعليم العالي فيه، وأن يترك في أذهان جميع المشاركين به بصمة مميزة عن الأردن ومميزاته التعليمية والسياحية.



ويشارك في هذا الأولمبياد (57) سبعة وخمسين فريقاً من (24) أربع وعشرين مؤسسة تعليم عالٍ أردنية، إضافةً إلى فرق مشاركة من كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة فلسطين، ومملكة البحرين، وقد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملةً ترويجيةً كبيرة من خلال سفارات المملكة الأردنية الهاشمية في مختلف دول العالم لإيصال رسالتها لجميع الجامعات العربية والأجنبية ودعوتها للمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير.



وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة رحب بجميع مؤسسات التعليم العالي من داخل ومن خارج المملكة المشاركة في الأولمبياد في بلدهم الثاني الأردن، كما ثمّن الجهود المبذولة من قبل الهيئات، والوزارات الحكومية، والسفارات، وممثلي الدول، والمؤسسات والشركات العامة والخاصة من داخل الأردن وخارجه الداعمة لإنجاح هذا الحدث العالمي، وقال الوزير محافظة: "إننا جميعاً ندرك مدى أهمية اتقان اللغة الإنجليزية لدى فئة الشباب كونها لغة العلم والعمل المعتمدة عالمياً، والتي تعتبر أداة التواصل الرسمية بين الشعوب والثقافات الأخرى، ومن يمتلكها يستطيع التواصل والتأثير في ثقافات الآخرين، حيث تمكن اللغة الإنجليزية الفرد من الانفتاح على المهارات المعرفية والمهنية"، وأضاف أيضًا أنه ولتعزيز مفهوم اتقان اللغة الإنجليزية بقوالب معاصرة جاء أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات، والذي ينطلق لأول مرة في الأردن لصقل القدرات والمهارات القيادية والريادية باللغة الإنجليزية، واكتساب مهارات العمل الجماعي وخدمة المجتمع، والبحث العلمي وتوظيفها بما يخدم مصلحة الطلبة على المستوى الأكاديمي والمهني.



بدوره قال الدكتور مأمون الدبعي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: "لقد آمنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ اللحظة الأولى بأهمية هذا الحدث، وحرصت على دعمه، وعملت خلال العامين الماضيين على تذليل جميع الصعوبات بالتعاون مع شركة ماسة للاختبارات الدولية لنصل إلى هذه اللحظة التي انطلقت فيها فعاليات هذا الحدث العالمي، والذي سيكون الحدث الأهم والأبرز من نوعه في مجال اللغة الإنجليزية بطريقة معاصرة غير تقليدية على المستوى الإقليمي، والعالمي لفئة الشباب من طلبة الجامعات، والذي جمع عشرات الفرق الجامعية المشاركة من داخل ومن خارج الأردن بجنسياتهم المختلفة وثقافاتهم المتنوعة"، وأضاف الدبعي: "أنه ولتعزيز مفهوم اتقان اللغة الإنجليزية بقوالب معاصرة جاء أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات لصقل القدرات والمهارات القيادية والريادية باللغة الإنجليزية، واكتساب مهارات العمل الجماعي، وخدمة المجتمع، والبحث العلمي، وتوظيفها بما يخدم مصلحة الطلبة على المستوى الأكاديمي والمهني".



من جهة أخرى قال الدكتور ماجد حمد المدير العام لأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات: "إن الهدف الأسمى من هذا الحدث العالمي هو أن يكون أردننا الغالي منصة عالمية تعليمية في مجال اللغة الإنجليزية والارتقاء بالمهارات اللغوية والفكرية، ودمج ثقافات الشعوب بقالب تعليمي واحد، إضافةً إلى الارتقاء بمهارات إتقان اللغة الإنجليزية، والذي بدوره سيعمل على إعادة ترتيب الأردن في التصنيف العالمي لإجادة استخدام اللغة الإنجليزية".



وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات الأولمبياد ستستمر لمدة ثلاثة أيام، وسيتضمن خمسة محاور رئيسة هي: محور العرض المسرحي، ومحور المشروع، ومحور اختبار اللغة الإنجليزية، ومحور خدمة المجتمع المحلي، ومحور العمل الجماعي.











