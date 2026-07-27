لأول مرة.. مهرجان جرش يصل إلى تلفريك عجلون بحفل فني مميز

وتأتي هذه المبادرة ثمرة للتعاون بين المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وإدارة مهرجان جرش، بهدف توسيع نطاق الفعاليات لتشمل مواقع سياحية متميزة، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية، وإبراز المقومات الطبيعية والثقافية التي يتمتع بها الأردن.
وتحيي الأمسية التي تنظمها نقابة الفنانين الأردنيين، الفنانة ياسمين أحمد والفنان أحمد عبنده، حيث يقدمان باقة من الأغاني الوطنية والتراثية في أجواء تحتضنها الطبيعة الخلابة لتلفريك عجلون.
وأكدت المجموعة أن استضافة هذه الفعالية تأتي ضمن جهودها لتفعيل مواقعها السياحية واستقطاب الفعاليات الوطنية الكبرى، بما يعزز مكانة تلفريك عجلون كإحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة، ويدعم الحركة السياحية والاقتصادية في محافظة عجلون.
كما تشارك المجموعة في مهرجان جرش من خلال جناح خاص بتلفريك عجلون، تقدم عبره خصماً بنسبة 25% على تذاكر التلفريك لزوار المهرجان لمدة أسبوع، بالتعاون مع إدارة المهرجان، بهدف تشجيع الزوار على الاستمتاع بتجربة تلفريك عجلون والتعرف إلى المقومات السياحية والطبيعية التي تزخر بها المنطقة.
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