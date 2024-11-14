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لائحة الأجور الطبية الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السبت

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تعبيرية
الخميس، 14-11-2024 12:53 م

الوكيل الإخباري - أكدت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، أنه سيتم البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية السبت المقبل، والتي تختلف عن لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.

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وأوضحت الجمعية والاتحاد في بيان مشترك الخميس، أنه اعتباراً من بعد غد السبت ستتم زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100 بالمئة، وزيادة كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50 بالمئة.


وأضافت، إنه ستتم كذلك زيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور الأشعة) بنسبة 20 بالمئة للسنة الأولى على أن تتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.


وعن الإجراءات الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008، أشارت إلى أنه سيتم اعتماد مسودة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض 50 بالمئة عليها.


وأكدت الجمعية والاتحاد، ضرورة استمرار الطبيب بتقديم الخدمة العلاجية للمريض المؤمن التزاماً منه بالعقد الموقع بينه وبين الجهة التأمينية المعنية وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة العلاجية للمؤمن لهم.


ودعت المرضى المؤمنين والمستفيدين من التأمين إلى التواصل مع الجهة التأمينية الخاصة في حال امتناع أي طبيب عن تقديم الخدمة الطبية ليتم توجيههم لطبيب آخر معتمد في الشبكة الطبية أو توجيههم للعلاج عند طبيب آخر غير معتمد.


وأكدت الجمعية والاتحاد أنه سيتم إلغاء اعتماد أي طبيب وبشكل دائم من كل الشبكات الطبية لجميع شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين الممثلة لها وصناديق التأمين الصحي أعضاء الجمعية وذلك في حال امتناع أي طبيب عن استقبال أي من المرضى المؤمنين/ المستفيدين من التأمين أو إخلاله بالتزاماته بموجب العقود القانونية سارية المفعول.

 
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أخبار محلية لائحة الأجور الطبية الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السبت



 


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