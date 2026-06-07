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لاعبون يجب على النشامى الحذر منهم أمام كولومبيا .. اختبار ناري قبل المونديال

لاعبون يجب على النشامى الحذر منهم أمام كولومبيا .. اختبار ناري قبل المونديال
لاعبون يجب على النشامى الحذر منهم أمام كولومبيا .. اختبار ناري قبل المونديال
 
الأحد، 07-06-2026 12:58 م
الوكيل الإخباري-  يخوض المنتخب الوطني الأردني “النشامى” فجر الإثنين مواجهة ودية قوية أمام منتخب كولومبيا، في اختبار يُعد من العيار الثقيل ضمن التحضيرات الأخيرة قبل الدخول في أجواء كأس العالم 2026، حيث يستهل المنتخب مشواره الرسمي أمام النمسا يوم الأربعاء 17/06/2026.اضافة اعلان


وتحمل مواجهة كولومبيا طابعاً تنافسياً مرتفعاً، نظراً لما يمتلكه المنتخب اللاتيني من عناصر تلعب في كبرى الدوريات الأوروبية، ما يجعل المباراة محطة مهمة لاختبار جاهزية النشامى على المستويين البدني والتكتيكي.

ويبرز في صفوف كولومبيا عدد من اللاعبين الذين يشكلون خطورة واضحة، وفي مقدمتهم جناح نادي بايرن ميونخ الألماني لويس دياز، المعروف بسرعته الكبيرة وقدرته على اختراق الدفاعات وصناعة الفارق في المساحات الضيقة، ما يتطلب رقابة مضاعفة من الأطراف .

كما يُعد خاميس رودريغيز أحد أبرز مفاتيح اللعب في المنتخب الكولومبي، حيث يشكل العقل المدبر لعمليات البناء الهجومي، بفضل تمريراته الحاسمة وخبرته الطويلة في البطولات الكبرى، الأمر الذي يمنحه القدرة على تغيير نسق المباراة في أي لحظة.

وفي الخط الأمامي، يشكل المهاجم جون كوردوبا تهديداً مباشراً داخل منطقة الجزاء، مستفيداً من قوته البدنية وقدرته على استغلال أنصاف الفرص، إلى جانب تفوقه في الكرات الهوائية.

أما دفاعياً، فيبرز دافينسون سانشيز كأحد أعمدة الخط الخلفي، بفضل صلابته الدفاعية وقدرته على بناء الهجمات من الخلف، فيما يعتمد المنتخب الكولومبي في وسط الملعب على الثنائي ريتشارد ريوس وكيفن كاستانيو في فرض الإيقاع واستعادة الكرات.

وتُعد هذه المواجهة محطة مهمة للجهاز الفني للمنتخب الأردني لقياس الجاهزية الفنية والبدنية قبل الظهور العالمي الأول، وسط طموحات كبيرة بتقديم مستوى يليق بتطور الكرة الأردنية في السنوات الأخيرة.
 
 


gnews

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