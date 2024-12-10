 
الثلاثاء 2024-12-10 12:08 م
 

لاعب النادي الفيصلي السابق في ذمة الله

اللاعب نادر راغب رحمه الله
اللاعب نادر راغب رحمه الله
الثلاثاء، 10-12-2024 10:41 ص
الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى لاعب النادي الفيصلي السابق نادر راغب بعد صراع مع المرض .اضافة اعلان


ونعى أهالي منطقة الرصيفة الفقيد نادر راغب ، والذي مثّل النادي الفيصلي في ثمانينيات القرن الماضي .

رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
 
gnews

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