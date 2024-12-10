لاعب النادي الفيصلي السابق في ذمة الله

ونعى أهالي منطقة الرصيفة الفقيد نادر راغب ، والذي مثّل النادي الفيصلي في ثمانينيات القرن الماضي .
رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
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