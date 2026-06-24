لا تصوير أمام قاعات التوجيهي إلا بتصريح رسمي

الوكيل الإخباري-
أصدرت هيئة الإعلام، يوم الأربعاء، تعميما رسميا موجها إلى كافة المطبوعات الصحفية والإلكترونية، ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني، والمؤسسات الإعلامية والصحفية الأجنبية المعتمدة في المملكة، يقضي بتنظيم عمليات التصوير والمقابلات الصحفية مع طلبة الثانوية العامة «التوجيهي» أمام قاعات الامتحان.
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ويتضمن القرار عدم إجراء أي أعمال تصوير، أو بث مباشر، أو لقاءات إعلامية أمام مداخل قاعات الامتحان أو في محيطها أثناء فترة انعقاد الجلسات الامتحانية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي مسبق صادر عن هيئة الإعلام.