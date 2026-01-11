لا ملكيات خاصة في مشروع مدينة عمرة

وقال الزبن إن المشروع أقيم على أراضي الخزينة، وإن الملكيات داخل المشروع تابعة لأراضي الخزينة.
وأوضح أن المساحة الأولية كانت 500 ألف دونم كانت باسم الخزينة.
وعن الاعتداء على أملاك الدولة، بين الزبن أن أي اعتداء على أملاك الدولة مصيره الإزالة.
وأضاف أن إزالة الاعتداء على أي أملاك للدولة يكون على حساب المعتدي، ويحول المعتدي إلى الجهات القضائية.
