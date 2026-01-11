لا ملكيات خاصة في مشروع مدينة عمرة

الوكيل الإخباري- أكد مدير أملاك الدولة الناطق باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن، الأحد، أنه لا توجد ملكيات خاصة في مشروع مدينة عمرة التي أعلنتها الحكومة.

وقال الزبن إن المشروع أقيم على أراضي الخزينة، وإن الملكيات داخل المشروع تابعة لأراضي الخزينة.



وأوضح أن المساحة الأولية كانت 500 ألف دونم كانت باسم الخزينة.



وعن الاعتداء على أملاك الدولة، بين الزبن أن أي اعتداء على أملاك الدولة مصيره الإزالة.