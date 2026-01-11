الأحد 2026-01-11 11:12 م

لا ملكيات خاصة في مشروع مدينة عمرة

مدينة عمرة نموذج حضاري عصري يفتح آفاق الاستثمار المحلي والأجنبي
مشروع مدينة عمرة
 
الأحد، 11-01-2026 10:27 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير أملاك الدولة الناطق باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن، الأحد، أنه لا توجد ملكيات خاصة في مشروع مدينة عمرة التي أعلنتها الحكومة.

وقال الزبن  إن المشروع أقيم على أراضي الخزينة، وإن الملكيات داخل المشروع تابعة لأراضي الخزينة.


وأوضح أن المساحة الأولية كانت 500 ألف دونم كانت باسم الخزينة.


وعن الاعتداء على أملاك الدولة، بين الزبن أن أي اعتداء على أملاك الدولة مصيره الإزالة.


وأضاف أن إزالة الاعتداء على أي أملاك للدولة يكون على حساب المعتدي، ويحول المعتدي إلى الجهات القضائية.

 
 


