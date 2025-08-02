لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين

الوكيل الإخباري- أعربت لجان خدمات المخيمات، والمؤسسات المجتمعية، والفعاليات الشعبية في مخيمات المملكة عن رفضها للهجمات التي تتعرض لها الأردن، مؤكدة على أن هذه المحاولات تهدف إلى التشكيك في دور المملكة ومواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي تُعتبر أحد المبادئ الأساسية التي قامت عليها سياستها منذ تأسيس الدولة.

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وأشارت اللجان في بيان، اليوم السبت، إلى تصاعد الهجمات الإعلامية والسياسية المتعمدة ضد المملكة الأردنية الهاشمية، والتي لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من المحاولات الرامية إلى إضعاف الموقف الأردني، وضرب حالة التوازن العربي الذي يحرص الأردن على صونه رغم التحديات والضغوط الدولية والإقليمية.



وأكدت أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، يقف على جبهة ملتهبة من الناحيتين السياسية والإنسانية، في ظل التصعيد الإسرائيلي الوحشي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وفي ظل محاولات مكثفة لفرض حلول قسرية على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.