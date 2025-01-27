"لجان المخيمات" في الأردن يؤكدون رفضهم خطط التهجير القسري للفلسطينيين

01:35 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيمات الأردن الـ 13، عن رفضهم القاطع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يشير خلالها إلى تهجير قسري للفلسطينيين إلى الأردن ومصر. اضافة اعلان





وأكدت اللجان، أن هذه التصريحات منحازة لـ "اليمين الصهيوني المتطرف"، مؤكدين التفافهم خلف القيادة الهاشمية التي تؤكد بأن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين وترفض التهجير القسري الذي يرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية كما أن الأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد.



وشددت على أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والذي نادى به جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في كافة المحافل هو السبيل الوحيد من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.



وأشادت لجان المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني بجهود جلالة الملك منذ بدء الحرب على غزة وكسره الحصار عليها من خلال إمدادها بالمساعدات عبر الإنزالات الجوية رغم القصف المتواصل على غزة، إضافة إلى المستشفيات الميدانية المجهزة بالكوادر الطبية والمعدات اللازمة ولا تزال المساعدات مستمرة من خلال قوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات دعما للشعب الفلسطيني.