الأحد 2026-01-25 09:26 ص

لجان النيابية تناقش اليوم مشروع قانون التأمين وبدائل دور الإيواء

مبنى مجلس النواب في العبدلي
مبنى مجلس النواب
 
الأحد، 25-01-2026 07:13 ص
الوكيل الإخباري-   تعقد اللجان النيابية المختصة في مجلس النواب، الأحد، اجتماعاتها لمناقشة عدد من القضايا والمشاريع القانونية المحالة إليها من المجلس.اضافة اعلان


وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال جلستها مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.

كما تجتمع اللجنة المالية النيابية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 المتعلق بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وتبحث لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان موضوع الاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء.

ويناقش أعضاء لجنة الزراعة والمياه موضوع الرزنامة الزراعية لعام 2026.

وفي سياق متصل، تشارك لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة في اليوم العلمي الذي يعقد في جامعة آل البيت تحت رعاية رئيس مجلس النواب، بعنوان: (الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن: من التشريع إلى الأثر التنموي).

وتبحث اللجنة الإدارية النيابية مواضيع تهم اللجنة، كما تلتقي بعدد من أعضاء مجالس المحافظات السابقين من السيدات.

وتزور لجنة فلسطين لجنة خدمات مخيم الوحدات، بينما تزور لجنة الصحة والغذاء المجلس العربي للاختصاصات الصحية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

أخبار محلية تعطل مركبتين يسبب تباطؤًا مروريًا بين الدوارين الرابع والخامس

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الإعلامي خالد فارس القرعان مقدم البرامج في الاذاعة الأردنية في ذمة الله

نعـي فـاضل الإعلامي خالد فارس القرعان مقدم البرامج في الاذاعة الأردنية في ذمة الله

أرشيفية

خاص بالوكيل حادث سير بين أربع مركبات أسفل جسر سلحوب

تعبيرية

خاص بالوكيل انقلاب شاحنة على الطريق الصحراوي بعد سجن سواقة

شركة زين تتبرع بـ3 ملايين دينار لإنشاء شبكة "واي فاي" في 1500 مدرسة حكومية

أخبار الشركات شركة زين تتبرع بـ3 ملايين دينار لإنشاء شبكة "واي فاي" في 1500 مدرسة حكومية

عاصفة الناتو تُجبر ترامب على تغيير نبرته تجاه بريطانيا

عربي ودولي عاصفة الناتو تُجبر ترامب على تغيير نبرته تجاه بريطانيا

الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس

أخبار محلية الأمن العام يدعو المواطنين للتخطيط لرحلاتهم الصباحية مع بدء دوام المدارس



 






الأكثر مشاهدة