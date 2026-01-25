لجان النيابية تناقش اليوم مشروع قانون التأمين وبدائل دور الإيواء

وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال جلستها مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
كما تجتمع اللجنة المالية النيابية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 المتعلق بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
وتبحث لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان موضوع الاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء.
ويناقش أعضاء لجنة الزراعة والمياه موضوع الرزنامة الزراعية لعام 2026.
وفي سياق متصل، تشارك لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة في اليوم العلمي الذي يعقد في جامعة آل البيت تحت رعاية رئيس مجلس النواب، بعنوان: (الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن: من التشريع إلى الأثر التنموي).
وتبحث اللجنة الإدارية النيابية مواضيع تهم اللجنة، كما تلتقي بعدد من أعضاء مجالس المحافظات السابقين من السيدات.
وتزور لجنة فلسطين لجنة خدمات مخيم الوحدات، بينما تزور لجنة الصحة والغذاء المجلس العربي للاختصاصات الصحية.
