لجان بلديات تعقد أولى اجتماعاتها

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الوكيل الإخباري- باشرت، الأربعاء، عدد من لجان إدارة بلديات في محافظات مختلفة أعمالها. اضافة اعلان





وناقشت لجنة بلدية لواء الطيبة خلال أولى جلساتها، خطتها في المرحلة المقبلة بتسيير شؤون البلدية وتحسين الخدمات للمواطنين وتجويد العمل البلدي.



وقال رئيس اللجنة، ثابت الشريدة، إن البلدية ماضية نحو تطوير العمل البلدي والارتقاء به في مختلف القطاعات، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في العمل وتوزيعه للمناطق التابعة للبلدية كافة.



وأضاف أن سلم أولويات اللجنة يتمثل بتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خصوصا ما يتعلق بملف النظافة العامة والبيئة، والعمل على تقديم الخدمات ذات الأولوية بما يعزز من جودة وتحسين مستوى الخدمة العامة.



وأكد أهمية الشراكة مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص وتضافر الجهود لتطوير الأداء المؤسسي، والتواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم، مشيرا الى أن الشفافية والمشاركة المجتمعية تمثلان حجر الأساس في عمليات الإصلاح والتطوير.



وعقدت لجنة بلدية عين الباشا الجديدة، اجتماعها الأول، بعد أداء أعضائها اليمين القانونية.



وقال رئيس اللجنة خالد الطراونة، إن أساس العمل البلدي يقوم على التطوير المؤسسي، والعمل التنموي الفاعل، والاستجابة المباشرة لاحتياجات المواطنين، مشددا على أن تكون البلدية مفتوحة لجميع المواطنين.



وبين أن العمل الميداني سيكون ركيزة أساسية في نهج اللجنة، باعتباره الأداة الأنجع لفهم الواقع الخدمي عن قرب، والتفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين وملاحظاتهم، مؤكدا أهمية تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، وفتح آفاق التعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار داخل مناطق البلدية، وتحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة.



وعقدت لجنة بلدية المفرق الكبرى أولى اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد خلف الفايز وأعضاء اللجنة حيث قررت اللجنة انتخاب الدكتور سعود المشاقبة نائبا لرئيس اللجنة بالتزكية في أعقاب أداء رئيس وأعضاء اللجنة اليمين القانونية إيذانا ببدء ممارسة عملهم.



وأكد الفايز ضرورة العمل كفريق واحد لمواصلة تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين، مشيرا إلى التواصل مع الجميع لمتابعة الخدمات وإزالة العقبات التي تواجه آلية العمل، لافتا لأهمية العمل المؤسسي الهادف لتحقيق الشفافة والعدالة في خدمة المواطن وديمومة العمل المشترك بين البلدية والجهات المعنية كافة.



وأشار إلى ضرورة تسريع الإجراءات في العمل وعدم تأخير معاملات المواطنين وإنجازها دون أي عوائق وضمن الأنظمة والتعليمات الموضوعة بهذا الخصوص.



واستعرض مدير البلدية المهندس محمد العموش أبرز المهام واللجان المعنية المنبثقة عن المجلس البلدي، وجهود الجميع في إنجاح مسيرة العمل.