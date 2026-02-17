الثلاثاء 2026-02-17 08:34 م

لجان مشتركة بين "المهندسين" و"الجيولوجيين" لتعزيز التعاون المهني

جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 17-02-2026 07:35 م

الوكيل الإخباري- توافقت نقابتا المهندسين والجيولوجيين على تشكيل لجان فنية مشتركة تتولى دراسة عدد من الملفات المهنية والوطنية ذات الأولوية، بهدف ترسيخ التكامل بين الهندسة والجيولوجيا، وتطوير التشريعات الناظمة للمهنة، ورفع جودة تنفيذ المشاريع.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك بين نقيب المهندسين، عبدالله غوشة، ونقيب الجيولوجيين، الدكتور خالد الشوابكة، بحثا خلاله سبل توسيع آفاق التعاون والتنسيق في القضايا المهنية والوطنية ذات الاهتمام المشترك.


وشكل اللقاء منصة حوار مباشر بين مجلسي النقابتين، حيث حضر من جانب "المهندسين" عضو مجلس النقابة ورئيس شعبة المناجم والتعدين، المهندس صالح الغويري، فيما شارك من مجلس نقابة الجيولوجيين العضوان محمد العكور وخالد أبو حليمة، تأكيدا على نهج تكامل الأدوار وتوحيد الجهود لخدمة المهنة.


وخلص الاجتماع إلى توافق على تشكيل لجان فنية مشتركة تتولى دراسة عدد من الملفات المهنية والوطنية ذات الأولوية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين الهندسة والجيولوجيا، وتطوير التشريعات الناظمة للمهنة، ورفع جودة تنفيذ المشاريع.


وأكد اللقاء أهمية انتظام اللقاءات الدورية بين النقابات المهنية وتوسيع مساحات التنسيق، بما يعزز حضورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية، ويكرس ثقافة العمل المؤسسي القائم على الخبرة والتخصص والتعاون البناء.

 
 


