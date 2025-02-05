لجان نيابية تناقش اليوم قضايا عدة

وتناقش لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، استراتيجية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لسنة 2025.
كما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2023-2024، لوزراة الصحة والدوائر التابعة لها.
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