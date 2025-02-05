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لجان نيابية تناقش اليوم قضايا عدة

مبنى مجلس النواب
مبنى مجلس النواب
الأربعاء، 05-02-2025 02:52 ص
الوكيل الإخباري-   تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بتنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية (BETC) ومسار التعليم والتدريب الخاص بها، وذلك من قبل لجنة العمل والتنمية النيابية.اضافة اعلان


وتناقش لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، استراتيجية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لسنة 2025.

كما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2023-2024، لوزراة الصحة والدوائر التابعة لها.
 
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