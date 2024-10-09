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لجميع الأردنيين.. الأمن السيبراني يطلق 5 تحذيرات أمنية

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 09-10-2024 10:21 ص

الوكيل الإخباري-  قدم المركز الوطني للأمن السيبراني 5 تحذيرات للمواطنين يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحميل التطبيقات على الهاتف، وذلك ضمن شهر التوعية بالأمن السيبراني.

وأكد المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك على ضرورة تنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط، وأهمية الانتباه والتأكد من الأذونات التي تمنح لكل تطبيق.

كما نوه إلى ضرورة مراجعة التقييمات والمراجعات قبل تنزيل التطبيقات، والتأكد من تحديثها باستمرار.

ولفت أخيرًا إلى أهمية تثبيت برنامج مضاد للفيروسات على الجهاز.

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