الخميس 2026-02-12 03:32 م

لجنة أمانة عمّان تصادق على عدة اتفاقيات في جلستها الثانية العادية

الخميس، 12-02-2026 02:24 م
الوكيل الإخباري-   عقدت لجنة أمانة عمّان الكبرى جلستها الثانية العادية برئاسة رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة.اضافة اعلان


وصادقت اللجنة خلال الجلسة على مسودة اتفاقية التعاون مع الجامعة الأردنية في مجال خدمة المجتمع المحلي، التي تهدف إلى تطوير مفهوم التطوع لدى مجتمع الجامعة والأمانة وتدريبهم ورفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم.

كما صادقت على مسودة تجديد مذكرة التفاهم مع المركز الجغرافي الملكي الأردني، التي تنص على التعاون في مجالات المشاريع الخاصة بالتصوير الجوي والفضائي، وتطبيقات الاستشعار عن بُعد وأنظمة المعلومات الجغرافية بمختلف أنواعها، والتعاون في المجالات التدريبية.

وأقرت اللجنة مسودة تعليمات الإعفاء من الرسوم والغرامات المستحقة على رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان لسنة 2025، الصادرة استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 18 من قانون رخص المهن ضمن حدود أمانة عمّان الكبرى رقم 11 لسنة 2022، التي تنص على إعفاء المرخص له من دفع الرسوم والغرامات في حال عدم ممارسة المهنة في المحل شريطة إثبات ذلك، وأنه يحق للمرخص له التقدم بطلب الإعفاء من الرسوم والغرامات لغايات تجديد الرخصة، ولغايات إلغائها.

كما وافقت اللجنة على قبول إهداء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أصولاً ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تم توريدها ضمن مشروع "عمّان تستمع" للأمانة، والتي تشمل أجهزة حاسوب محمولة وأجهزة مكتبية وأجهزة لوحية وشاشات ووحدات تخزين لاستخدامها في دعم واستدامة أنشطة المشروع ونتائجه ووفقاً للغرض الذي خُصصت من أجله.
 
 


