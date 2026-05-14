لجنة أمانة عمّان تعقد جلستها الثامنة العادية
 
الخميس، 14-05-2026 03:42 م
الوكيل الإخباري-   عقدت لجنة أمانة عمّان الكبرى، اليوم الخميس، جلستها الثامنة العادية برئاسة رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة.اضافة اعلان


وصادقت اللجنة خلال الجلسة على مسودة مذكرة التفاهم مع مؤسسة عبد الحميد شومان، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة والمعرفة لدى أفراد المجتمع، من خلال إتاحة محتوى قرائي رقمي متنوع لركاب الباص سريع التردد وباص عمّان، واستثمار وقت التنقل اليومي في أنشطة ثقافية ومعرفية مفيدة تسهم في رفع الوعي الثقافي وتشجيع التعليم المستمر.

ووافقت اللجنة خلال الجلسة على مسودة مذكرة التفاهم مع هيئة الاستثمار السورية، التي تهدف إلى تطوير المشاريع العقارية المستدامة وتحسين البنى التحتية وتبادل الخبرات الفنية والإدارية ودعم وتشجيع الاستثمار المشترك.

وأقرت اللجنة مسودة مذكرة التفاهم مع شركة مساحة ليوان للتنمية الشبابية.

كما تمّت الموافقة على تمديد اتفاقية التعاون المشترك في مجال التحصيل المالي للمخالفات المرورية للمركبات الأجنبية مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين.

وتخلل الجلسة أداء أمين عام وزارة السياحة والآثار بالوكالة محمد عبد المجيد المجالي اليمين القانونية كعضو جديد في لجنة أمانة عمّان الكبرى.
 
 


