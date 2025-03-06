 
الخميس 2025-03-06 04:04 م
 

لجنة التحقيق بحادثة حرق الطالب محمد تتخذ قرارات ضد مدير المدرسة وعدد من الإداريين - تفاصيل

الطالب محمد الحميدي
الطالب محمد الحميدي
 
الخميس، 06-03-2025 03:06 م

الوكيل الإخباري-   قررت لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم بخصوص حادثة الطالب محمد الحميدي؛ ايقاف مدير مدرسة خالد بن الوليد التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة عن العمل وإحالته للمجلس التأديبي لعدم قيامه بالواجبات الوظيفية الموكلة إليه بدقة.

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كما أقرت اللجنة ايقاف المستخدم في المدرسة عن العمل واحالته إلى المجلس التأديبي وذلك لتعريض سلامة الطلبة للخطر.


وقررت اللجنة إيقاع عقوبة حجب الزيادة السنوية مدة ثلاث سنوات بحق مساعد مدير المدرسة؛ لعدم قيامه بالمهام الموكلة إليه، وعدم متابعة غياب الطلبة، والتأكد من وجودهم في الغرف الصفية.
وقررت كذلك إيقاع عقوبة حجب الزيادة السنوية مدة ثلاث سنوات بحق معلم الصف بسبب عدم تواجده في الحصة الصفية الأولى والثانية.


وقررت اللجنة مخاطبة مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة للعمل على عقد مجلس الانضباط الطلابي بحق الطالبين المعتدين، وتفعيل دور الإرشاد الطلابي وتطبيق تعليمات الانضباط.

 
 
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