لجنة الصحة في لواء الجيزة تنفذ حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم

وأكدت اللجنة في بيان، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المستمرة والرقابة الدوريّة لمتابعة مدى التزام القطاعات التجارية والخدمية بالتعليمات والأنظمة النافذة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، وتوجيه مذكرات جلب للمدعي العام بحق عدد من أصحابها.
وبينت اللجنة أنها وجّهت إنذارات رسمية لعدد من المحال والمطاعم لعدم التزامها ببعض بنود السلامة العامة، والتي شملت: تدني مستوى النظافة العامة، وعدم التزام العاملين بالنظافة الشخصية، وعدم جاهزية ونظافة المعدات والأدوات المستخدمة في إعداد الطعام، وسوء التخزين ووسائل التبريد والثلاجات، بالإضافة إلى عدم توفر شهادات صحية سارية المفعول لبعض العمال.
وشددت اللجنة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يمس صحة المواطنين وسلامتهم، مؤكدة استمرار جولاتها التفتيشية الفجائية والدورية في مختلف أرجاء اللواء للوصول إلى أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.
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