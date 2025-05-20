الثلاثاء 2025-05-20 06:25 م
 

لجنة الطاقة النيابية تزور شركة الكهرباء الأردنية

لجنة الطاقة النيابية
لجنة الطاقة النيابية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 05:48 م

الوكيل الإخباري-    زارت لجنة الطاقة النيابية، برئاسة النائب هيثم زيادين، اليوم الثلاثاء، شركة الكهرباء الأردنية، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية ومناقشة أبرز التحديات والفرص في قطاع الطاقة.

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وأكد زيادين أهمية الدور الذي تؤديه الشركة في ضمان استمرارية الخدمة الكهربائية وتحسين جودتها، مشيدًا بالجهود المبذولة لمواكبة التطورات التقنية وتقديم خدمات متقدمة للمشتركين، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع ودعم الاقتصاد الوطني.


وأشاد زيادين وأعضاء اللجنة النواب، راكين أبو هنية، ونسيم العبادي، وعثمان المخادمة، وقاسم القباعي، وخضر بني خالد، ورائد قطامين، ونور أبو غوش، ووسام الربيحات، بالقانون الجديد للكهرباء الذي صدر أخيرا، والذي أتاح المجال أمام الشركات للدخول في مجال تخزين الكهرباء وتوليدها، معتبرين ذلك خطوة نوعية نحو تعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.


وعبّروا عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل شركة الكهرباء، مؤكدين أهمية استمرار اللقاءات الدورية والتنسيق المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.


من جانبه، قدم مدير عام الشركة، المهندس حسن عبد الله، عرضًا مفصلًا تناول الإنجازات والمشاريع الاستراتيجية، وركّز على التحول الرقمي الذي تنفذه الشركة، مشيرًا إلى قرب إطلاق خدمة جديدة تُمكّن المشتركين من متابعة استهلاكهم اليومي للكهرباء وتوقّع قيمة الفاتورة الشهرية بدقة، ما يعزز من وعي الاستهلاك وترشيده.


وأكد أن شركة الكهرباء الأردنية تقود مشروعًا طموحًا لتحقيق التميز، يساهم من خلاله في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال إطلاق الإمكانات وتطويع التكنولوجيا لتحسين الخدمات، وزيادة فرص التشغيل، وجذب الاستثمارات، بما ينعكس على نوعية حياة أفضل للمواطنين.


كما استعرض عبدالله، أثر التحول الرقمي على سوق العمل محليًا، موضحًا أن هذا التوجه يُعد نهجًا عالميًا يخلق وظائف جديدة في قطاعات تقنية وخدمية متقدمة، وأن الشركة أعادت تأهيل الموظفين الذين تأثرت طبيعة أعمالهم بسبب هذا التحول، وتم توظيفهم في وظائف بديلة تلائم المهارات الجديدة المطلوبة.

 
gnews

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